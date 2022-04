Caso publicidad: La audiencia de Rubén, Roly y Manuel será este viernes y la Fiscalía pedirá su detención





22/04/2022 - 07:11:46

El Deber.- A las 8:00 de este viernes se desarrollará la audiencia cautelar del exgobernador Rubén Costas, el ex secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, y el concejal Manuel 'Mamén' Saavedra por el caso denominado 'publicidad fantasma', en el que se investiga un supuesto desvío de recursos de la Gobernación cruceña para financiar la campaña política del partido Demócratas. El fiscal departamental Roger Mariaca informó que la comisión de fiscales que investiga este caso pedirá la detención preventiva en Palmasola para los tres sindicados, por el lapso de seis meses, sin embargo aclaró que será la autoridad jurisdiccional quien determinará qué medidas otorga. La imputación contra los tres miembros de Demócratas fue presentada al Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la Capital N 3. A Costas se lo acusa de cinco delitos: incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y legitimación de ganancias ilícitas, mientras que a Aguilera y Mamén se los sindicó de: receptación proveniente de delitos de corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. Mariaca indicó que la audiencia será en el piso 13 del Palacio de Justicia. Añadió que se presentará todos los elementos colectados en el cuadernillo de investigación que demuestran la supuesta autoría del hecho de los tres imputados. Por su parte, Rubén Costas, volvió a decir esta jornada que buscan “matarlo civilmente con un caso que no existió". Comentó que este proceso hizo que su familia se preocupara y sufriera, puesto que creen que quieren meterlo preso para que el partido de Creemos no tenga adversario político. Sin embargo, señaló que no se esconderá ni buscara fugarse del país y recordó que estuvo durante 15 años en Santa Cruz defendiéndose de los procesos que le iniciaron cuando era gobernador. “Lo peor que uno puede hacer es esconderse, es decir, meter la cabeza como el avestruz y yo no lo haré”, agregó. Mientras que el concejal Manuel Saavedra dijo que lo quieren meter en la cárcel debido a que ha afectado a varios políticos con las denuncias que viene realizando. Además, agradeció el apoyo que ha recibido estos últimos días de varias personas que creen en su inocencia. “Mañana tengo audiencia a las ocho de la mañana y han pedido que me manden a la cárcel por seis meses porque mis denuncias afectan a grandes intereses políticos y económicos, y los poderosos quieren sacar del medio a quienes les estorbamos”, dijo el concejal en un video que compartió en sus redes sociales. Saavedra también recordó que en 2012 vivió algo similar cuando lo enjuiciaron por dos procesos y alejaron del Concejo junto a otros seis concejales. “Nos sacaron de Concejo a siete concejales porque se inventaron dos procesos y nos tuvieron cinco años con las cuentas congelada y los bienes embargados. Luego ese juicio se cayó porque no había pruebas. Ahora es la misma mentira y tiene patas cortas”, señaló.