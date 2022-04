TAB compró 49 overoles, cada uno a $us 513 cuando sólo cuesta $us 98





22/04/2022 - 06:59:28

Página Siete.- Personal militar denunció que los responsables de la estatal Transportes Aéreos Bolivianos (TAB) realizaron una compra de overoles y guantes para pilotos con un sobreprecio de hasta 400%. Según la orden de compra, en el caso de la ropa de trabajo, pagaron 513 dólares por unidad, cuando en el mercado local la indumentaria de las mismas características tiene un costo de hasta 98 dólares. En contacto con Página Siete, uno de los responsables del proceso de adjudicación en el TAB solicitó dar la próxima semana la contraparte con documentos. En las oficinas centrales de La Paz no se permitió el contacto con otros funcionarios ni responsables de la institución. De acuerdo con la orden de compra del TAB con código P.O. Nº 145/C - 130/21, al que accedió Página Siete, el precio total a pagar por 49 unidades de “trajes de vuelo (overoles) Air Force Spec Flame Resistan” fue de 25.137 dólares. El costo por cada prenda es de 513 dólares. En el segundo ítem se detalla la compra de 49 pares de guantes de vuelo “Air force spec” de color verde, con un costo de 2.714,60 dólares. Cada par tiene un precio unitario de 55,4 dólares. El monto total de la adjudicación de los dos ítems suma 27.851,60 dólares. En una de las dos notas al pie del documento se señala: “La orden de compra es equivalente a un contrato, en este entendido se debe dar estricto cumplimiento al tiempo de entrega por el cual fue adjudicado, características del bien a entregar y precio. Así también, de incumplir con el mismo (contrato), se enviará al área jurídica para que determine las sanciones que corresponda”. Según las cotizaciones enviadas a este medio, sobre el precio de las mismas prendas en el mercado local y de tiendas virtuales, el traje de piloto -que como principal característica tiene la resistencia al fuego- tiene un costo que oscila entre 29 dólares hasta 98 dólares por unidad, lo que significaría que el TAB adquirió la prenda con un presunto sobreprecio de más de 400%. Los anuncios de las tiendas en Amazon también contemplan rebajas por compras al por mayor. En el caso de los guantes con alta resistencia al fuego, los precios en las mismas tiendas van desde los 19 hasta 39 dólares. “Es una de las varias licitaciones que tienen irregularidades, la corrupción en este tipo de compras menores da una idea de lo mal administrado que está el TAB y que tiene que ver con los altos mandos de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)”, señaló uno de los uniformados que hizo llegar los documentos y solicitó reserva de su identidad. Asimismo, se tiene una “nota de adjudicación”, firmada por el responsable de los procesos de contratación en el exterior. En ésta se detalla que la empresa beneficiada con el contrato es SKY Sistems INC. de Estados Unidos (EEUU). En el documento, se vuelve a detallar el costo y se menciona que la adjudicación se dio en consideración al informe del “responsable de evaluación y calificación”. En contacto con este medio, ayer, uno de los responsables del TAB señaló que el presunto sobreprecio tiene una explicación debido al incremento de diferentes rubros, como los combustibles y otros. La denuncia aún no llegó al Ministerio Público. El personal que tiene los documentos se mantiene en el anonimato por temor a represalias. La otra empresa cuestionada es la de Transportes Aéreos Militares (TAM), que tiene procesos abiertos en la Fiscalía por la compra con sobreprecio de motores de avión. Ni el Comando de la FAB ni el Ministerio de Defensa dieron respuestas a estos casos.