Ministerio de Gobierno acusa a diputado del MAS de desviar coca para la producción de droga





22/04/2022 - 06:52:13

Correo del Sur.- El Ministerio de Gobierno denunció en la Fiscalía al diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Freddy Velásquez Aparicio, por el presunto delito de uso indebido de influencias, al utilizar a un grupo de familiares y amigos para el transporte de coca a zonas de producción de cocaína. El legislador fue citado para prestar su declaración. La cartera de Estado liderada por Eduardo del Castillo conoció de las irregularidades en el transporte de coca por los reportes de inteligencia y el informe JNI 2022 del 11 de marzo de 2022, en el que se señala al diputado oficialista de tener un nuevo “modus operandi” en el traslado de la hoja de coca, a través de un grupo de personas, entre amistades y familiares, dedicadas a la comercialización en zonas rojas de producción de cocaína (Qaqachakas-Oruro, Yapacani-Santa Cruz), según el reporte policial al que accedió el canal F10. En el informe policial se detalla que el Grupo Especial de Control de Coca GECC OCCIDENTE recibió la información que una de las grandes proveedoras de cargamentos de coca, de nombre Nohemí, iba a transportar el producto a la comunidad Qaqachakas en un camión color rojo, con placa 994-FHL, “el cual estaría protegido por el Diputado Freddy Velásquez Aparicio, es así que en base a dicha información, el 11 de mayo de 2021, el grupo GECC OCCIDENTE realizo un operativo, donde decomiso doscientos cincuenta (250) bultos de hoja de coca natural”. El cargamento estaba en posesión de Carlos Rivera Chama, quien tenía la documentación sin ser productor, ni comerciante al detalle y que habría sido sorprendido en la localidad de Crucero, entrada a la localidad de Qaqachakas. El 100% de la carga “por influencia del diputado Freddy Velásquez” habría sido devuelta, causando malestar en el sector cocalero. En tanto, otro informe policial del 10 de marzo de 2022 establece que el teniente coronel José Manuel Castro Vásquez, jefe del departamento nacional de GECC, en varias oportunidades “recibió llamadas telefónicas del diputado Freddy Velásquez, en las que realizó reclamos por los operativos que estaría realizando el grupo GECC”. Pero no serían los únicos reportes, otros también mencionarían al legislador del MAS presuntamente “protegiendo a personas que desvían la hoja de coca a direcciones que la hoja de ruta no estipula”. Hacen referencia que, el 10 de marzo de este año, el Ministerio de Gobierno conoció una nota anónima de La Asunta Los Yungas, en la que hacen conocer que el diputado tiene presuntos indicios de corrupción, además de ser denunciado por varias Centrales de los Yungas. “La referida nota hace mención que el ciudadano Freddy Velásquez Aparicio, utilizando su cargo de diputado influenció a funcionarios de la Digcoin, logrando tener acceso a la información del listado de afiliados suspendidos definitivamente”, se lee en la relación de hechos de la denuncia del Ministerio de Gobierno. Esta información privilegiada sería utilizada para que terceras personas puedan acceder al cupo de las personas suspendidas y de esa manera una nueva persona pueda realizar la solicitud de sustitución de registro de comercializador, con la finalidad de que este nuevo titular tenga la facultad de realzar el traslado y comercio de la hoja de coca a otros departamentos en calidad de titular del registro como legal "comercializador" bajo su protección. Por este caso, la fiscal de materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción citó al diputado Velásquez a presentarse el martes 26 de abril ante el Ministerio Público para prestar su declaración informativa.



La denuncia de Eduardo del Castillo En marzo, el Ministro de Gobierno, en la región de los Yungas, denunció que dirigentes y diputados se “están llenando los bolsillos, cuando la gente que está en su ‘guacho’ se está empobreciendo”. “Hay gente que tiene tres, cuatro, cinco, hasta ocho hectáreas y son los primeros en sacar permiso para sacar la hoja de coca, y sabemos quiénes son esos dirigentes, esos diputados. A esa gente hay que empezar a controlarla”, señaló en esa oportunidad. Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba lo conminaron a explicar sus declaraciones, es más, la bancada del MAS en el Legislativo lo convocó a que informe sus acusaciones, pero no les convenció sus explicaciones y anunciaron que sería interpelado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.