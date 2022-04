Chuteros convencen a un diputado opositor para nacionalizar vehículos y el MAS dice que son falsas esperanzas





21/04/2022 - 18:08:29

La Federación de Propietarios de Autos Indocumentados, a la cabeza de Rubén Ferrufino, logró el apoyo de Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), para intentar viabilizar su pedido de nacionalización de 200.000 vehículos que fueron internados ilegalmente, conocidos popularmente como "chutos". Mientras que desde el MAS les dicen que son falsas esperanzas. El mes pasado, Ferrufino adelantó que ya tenían el "guiño" de algunos diputados, sin precisar ni comprometer al legislador, luego de que los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, y otros legisladores como Leonardo Loza, descartaron totalmente una posible regularización de los autos ilegales. Esta mañana, el diputado Roca brindó una conferencia de prensa, acompañado del representante de la Federación de Propietarios de Autos Indocumentados, para anunciar la socialización de un proyecto de ley que pretende legalizar los 300.000 o 500.000 autos indocumentados que se estima operan en el país. "Hay una propuesta de solución que la venimos trabajando con los representantes de los propietarios de los vehículos indocumentados a nivel nacional", aseguró Roca. Según las ventajas de este proyecto de ley, la solución pasa por "regularizar de manera permanente todos los vehículos que se encuentran indocumentados en el territorio nacional". Con eso "desaparece de forma total y para siempre el problema de los 'autos chutos'". "No se trata de una medida de excepción, no es ningún 'perdonazo' que conlleve un riesgo moral. La norma es de aplicación universal y atemporal, que rige hacia adelante", dice el documento. El 21 de marzo pasado, se desarrolló una marcha de propietarios de autos "chutos" en La Paz que no congregaba a más de 200 personas que pedían la nacionalización de 200.000 vehículos. Los manifestantes aseguraron que no se dedican al negocio ilegal de la internación de autos fuera de norma. MAS: La oposición da falsas esperanzas ABI.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, acusó a los opositores de crear “falsas esperanzas” luego de que Comunidad Ciudadana anunciara este jueves una propuesta de proyecto de ley para legalizar los denominados "autos chutos", ya que no se puede regularizar lo que es ilegal. “Definitivamente, va a ser difícil, lo ilegal es difícil convertirlo en legal (…). Comunidad Ciudadana y Creemos, siempre han actuado de manera irresponsable y en ese contexto, consideramos que se está dando una falsa esperanza, que en el fondo no va a tener resultados”, afirmó Angulo. En conferencia de prensa, junto al representante de la Federación de Propietarios de Autos Indocumentados, el diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana, presentó la Ley de “Emergencia Tributaria y Reactivación Económica, Régimen Tributario para Vehículos Automotores”, que plantea la regularización de vehículos indocumentados en el territorio nacional. Angulo recordó que transportistas de distintos sectores manifestaron con anterioridad su rechazo a la propuesta de nacionalización de “autos chutos” y advirtieron con movilizaciones en caso de viabilizarse la norma. “La misma población se había manifestado en El Alto, en La Paz, que no van a permitir que se legalicen los autos indocumentados, y es lo mismo que los transportistas asalariados manifiestan”, agregó el diputado del MAS. Angulo insinuó que la alianza entre la federación de indocumentados y la oposición, solo demuestra que este pedido es político, con el fin de desestabilizar al Gobierno nacional, por lo que no existe una justificación legal.