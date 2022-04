Declaran alerta amarilla por dengue en Bermejo





21/04/2022 - 17:42:07

El País.- El municipio fronterizo de Bermejo declaró alerta amarilla por dengue tras registrar 9 casos positivos y un incremento de factores predisponentes a que se registre un mayor número de casos, informó el director de la red de salud, Luis Meneses, “Estos factores predisponentes han aumentado, de esa manera hoy tenemos 9 casos positivos de dengue de los más de 52 pacientes sospechosos, es por eso que nos vamos a declarar en alerta amarilla”, dijo este miércoles en conferencia de prensa. Meneses, recordó que en enero se desarrolló una campaña de deschatarización, además de otras medidas que sirvieron para reducir el índice larvario o criadero del mosquito transmisor del dengue, de un 42% a 8%. No obstante, afirmó que existen factores predisponentes para el incremento de casos, como que más de 753 viviendas renuentes y casas cerradas a las cuales el equipo de control no puedieron ingresar, el cambio de clima de lluvia y sol que hace que el mosquito transmisor se siga proliferando o que los pacientes positivos acuden tarde a los centros médicos para el correspondiente diagnóstico. Por su parte, la responsable de epidemiologia, Silvia Choquevilca solicitó a las autoridades correspondientes a tomar acciones sanitarias para evitar el incremento de casos, como sucede en municipios del Gran Chaco. “Es momento que la gente ponga de su parte para que se haga la eliminación de los criaderos de mosquitos, nosotros estamos fumigando, pero no va ser suficiente sin las acciones en los domicilios”, dijo a Fides. Ante los síntomas de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas y otros, recomiendan asistir a los centros de primer nivel para que se tomen las muestras y se haga una detección oportuna.