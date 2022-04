Policía Mamani denuncia persecución política: No me he doblegado al partido de turno





21/04/2022 - 17:30:07

Erbol.- Enfrentando procesos en la vía disciplinaria y penal por los hechos de 2019, el policía y boxeador Franklin “Matador” Mamani denunció que existe una malicia y persecución política en su contra, que lo está perjudicando en su vida deportiva y profesional. Sin embargo, el boxeador dijo que no se quedará callado, a diferencia de otros de sus camaradas que fueron dados de baja, y que peleará en contra de los procesos que le siguen. Mamani se pronunció después de que se suspendió una audiencia en instancias disciplinarias de la Policía. Dijo que el caso ya debería ser prescrito, pero existe una “malicia” en su contra. Afirmó que la comisión de investigadores fue designada con malicia y que habría ordenas del Ministro de Gobierno, puesto que la autoridad ya hizo declaraciones lanzando acusaciones en su contra. “No nos vamos a quedar callados vamos a pelear hasta el último. Esto es para mí una pelea fuera del ring. En el ring nosotros hemos dado buenas peleas que hemos representado a Bolivia en varios torneos internacionales, hemos sido el primer boliviano en pelear un título mundial. Ahora nos toca pelear acá en lo jurídico y con estas injusticias que está pasando”, expresó en entrevista con ERBOL. En la vía ordinaria también Mamani está procesado e incluso cuenta con medidas cautelares por los hechos de la zona Sur de noviembre de 2019, por lo cuales está imputado en grado de complicidad por el delito de homicidio. El policía, que asegura su inocencia, señaló que tiene varias propuestas a nivel internacional por el tema del boxeo, pero la persecución política del gobierno de turno le perjudica. Recalcó que no se quedará callado y peleará hasta lo último. Afirmó que respeta la Constitución y que no se le puede “sembrar” algún delito o falta disciplinaria, sólo porque le caiga mal al Movimiento al Socialismo o al Ministro de Gobierno. Enfatizó que, con sus abogados, tiene todos los descargos para desvirtuar los procesos en su contra. “Tenemos todo por ganar. No tienen porqué agarrarse con mi persona, por el hecho que no soy masista y soy oficial de policía respeto la Constitución, respeto las leyes, por eso se agarran estos señores, porque no me he doblegado al partido de turno”, manifestó el policía y boxeador. Afirmó que es una persona consciente de sus actos. “Vamos a seguir hasta el último, no me voy a dejar, no me voy a quedar callado como otros camaradas con tanta presión coacción se quedaron callados”, agregó. Aseguró que dará todo en esta pelea y ganará.