No es ciencia ficción: La NASA holotransporta a un médico a la Estación Espacial Internacional





21/04/2022 - 10:18:27

DW.- Los aficionados a las series y películas del espacio probablemente estén familiarizados con el concepto de los médicos holográficos en "Star Trek" o en la franquicia de "Star Wars". No obstante, esto no es ciencia ficción, sino una realidad que cada día se materializa más. En 2021, por primera vez, un equipo de médicos de la NASA fue "teletransportado", o, mejor dicho, "holotransportado" o "holoportado", al espacio para visitar a los astronautas que viven a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) a cientos de kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, según ha revelado la NASA. Las posibles aplicaciones futuras de la tecnología de hologramas en el espacio son de gran alcance. La tecnología podría servir para todo, desde el tratamiento médico avanzado hasta el apoyo a las misiones.



Primeras personas en tener sus imágenes en 3D proyectadas en el espacio Según el comunicado de prensa de la agencia espacial estadounidense, utilizando la cámara Microsoft HoloLens Kinect y un ordenador personal con software personalizado de Aexa, el astronauta de la ESA (Agencia Espacial Europea) Thomas Pesquet mantuvo una conversación bidireccional con imágenes en directo del doctor Josef Schmid, cirujano de vuelo de la NASA, y Fernando De La Peña Llaca, director general del proveedor de software Aexa Aerospace, quienes se conviertieron así en las primeras personas en tener sus imágenes en 3D proyectadas en el espacio exterior. "Se trata de una forma completamente nueva de comunicación humana a través de grandes distancias", dijo en el comunicado Schmid. "Además, es una forma totalmente nueva de exploración humana, en la que nuestra entidad humana es capaz de viajar fuera del planeta. Nuestro cuerpo físico no está allí, pero nuestra entidad humana está absolutamente allí", agregó.



Los miembros del equipo de Holotransporte se ven proyectados virtualmente en la Estación Espacial Internacional, el 8 de octubre de 2021. De izquierda a derecha: Andrew Madrid, Dr. Fernando De La Pena Llaca, RIhab Sadik, Dr. Joe Schmid, Kevin Bryant, Mackenzie Hoffman, Wes Tarkington. Aunque la tecnología de teletransporte de Microsoft ha existido –en varias fases de desarrollo– durante varios años, nunca se había utilizado para algo tan ambicioso.

HoloLens: gafas inteligentes de realidad mixta Para el holotransporte, que comprime y transmite modelos 3D de personas en directo, fue necesario el uso de un "gafas inteligentes de realidad mixta" como las HoloLens, que permite, con sensores, óptica y tecnología de procesamiento holográfico, a los usuarios ver, oír e interactuar con participantes remotos en 3D como si estuvieran realmente presentes en el mismo espacio físico. Según la NASA, esta "nueva forma de comunicación" es precursora de un uso más amplio de los hologramas en futuras misiones espaciales. "Lo utilizaremos para nuestras conferencias médicas privadas, conferencias psiquiátricas privadas, conferencias familiares privadas y para llevar a personas importantes a la estación espacial para que visiten a los astronautas", escribieron los funcionarios de la NASA.



Realidad aumentada con la háptica "Imagina que puedes traer al mejor instructor o al diseñador real de una tecnología particularmente compleja justo a tu lado, dondequiera que estés trabajando en ella", dijo Schmid. "Además, combinaremos la realidad aumentada con la háptica", agregó Schmid. La háptica se refiere a la tecnología que puede simular el tacto mediante cosas como vibraciones o motores. "Podrán trabajar juntos en el dispositivo, como dos de los mejores cirujanos trabajando durante una operación. Esto haría que todos estuvieran tranquilos sabiendo que el mejor equipo está trabajando juntos en una pieza crítica de hardware", aseguró.