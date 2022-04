Ironía en el campo de batalla: Estados Unidos provee a Ucrania helicópteros de guerra de fabricación rusa





21/04/2022 - 09:56:26

Infobae.- Cuando Estados Unidos quiso comprar una flota de helicópteros para el gobierno afgano a principios de la década de 2010, eligió el Mi-17 vendido por un exportador de armas estatal ruso. La decisión enfureció a los legisladores que consideraban que el Pentágono debía elegir un fabricante estadounidense. Pero el Departamento de Defensa mantuvo el rumbo, afirmando que los helicópteros rusos eran relativamente baratos, funcionaban bien en las extensiones desérticas y las grandes altitudes de Afganistán, y los pilotos afganos sabían cómo pilotarlos. Una década más tarde, ni el Congreso ni el Kremlin podían prever que esos helicópteros se utilizarían contra las fuerzas rusas mediante transferencias de armas tramitadas por Estados Unidos en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Moscú y a la toma de Afganistán por parte de los talibanes. El insólito viaje de los Mi-17 no se mencionó en el anuncio que hizo la semana pasada el presidente Joe Biden al promocionar su aprobación de un paquete de seguridad de 800 millones de dólares que amplía drásticamente el alcance de la ayuda militar que Washington suministra a Kiev. “Estas nuevas capacidades incluyen sistemas de artillería, cartuchos de artillería y vehículos blindados de transporte de personal”, dijo Biden. “También he aprobado la transferencia de helicópteros adicionales”. Esos 11 helicópteros se dirigen a Ucrania en un momento crucial para su ejército, desarmado y sin personal, mientras Rusia intensifica sus ataques en el este y el sur del país. Los Mi-17 son transportes de personal que pueden ser armados con cañones y cohetes, lo que les permite desempeñar una función de ataque y proporcionar apoyo aéreo cercano. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, solicitó personalmente a Biden los helicópteros la semana pasada durante una llamada telefónica que dio lugar a la adición de última hora de las aeronaves al último paquete de seguridad, dijeron personas familiarizadas con la decisión que, al igual que otros, hablaron bajo condición de anonimato para discutir las transferencias de armas. “Ucrania podría utilizar los Mi-17 para transportar tropas, incluso para incursiones de operaciones especiales, evacuar bajas, trasladar municiones y otros suministros clave, o atacar objetivos rusos, incluyendo tropas o infraestructuras”, dijo Rob Lee, un miembro senior del Instituto de Investigación de Política Exterior que se centra en la política de defensa rusa. “Cuantos más helicópteros tengan, podrán utilizarlos de forma más agresiva”, añadió. En total, Estados Unidos ha acordado proporcionar 16 Mi-17 a Ucrania. Todos ellos estaban siendo sometidos a mantenimiento contratado por Estados Unidos fuera de Afganistán en agosto, cuando los talibanes tomaron el país y se apoderaron de miles de millones de dólares en equipo militar suministrado por Occidente, dijo el capitán Mike Kafka, portavoz del Pentágono. En ese momento, los helicópteros seguían perteneciendo al gobierno afgano, pero como fueron pagados por los contribuyentes estadounidenses en el marco del Fondo de las Fuerzas de Seguridad de Afganistán, el Pentágono notificó al Congreso en diciembre que tenía la intención de “tratar” las aeronaves como propiedad del Departamento de Defensa, dijeron funcionarios de defensa estadounidenses familiarizados con el asunto. Una vez que Biden aceptó transferir los helicópteros a Ucrania, el siguiente reto era llevarlos allí. Convenientemente, cinco Mi-17 ya se encontraban en Ucrania para su mantenimiento cuando comenzó la ofensiva rusa, algo que no es extraño dada la experiencia de Ucrania en equipos militares de diseño soviético. Esos helicópteros, considerados “artículos de defensa excedentes” según la Ley de Control de Exportación de Armas, han sido entregados oficialmente a Ucrania, dijo un funcionario de defensa. Los otros 11 Mi-17 están almacenados en la base aérea de Davis-Monthan, en las afueras de Tucson. El Pentágono podría enviarlos a Ucrania tan pronto como este fin de semana, dijo el funcionario de defensa, advirtiendo que “muchos factores”, incluyendo el clima, determinarían la fecha precisa. La avalancha de armas hacia Ucrania ha enfurecido a Moscú, que ha advertido a Estados Unidos que deje de armar a Ucrania o se enfrentará a “consecuencias imprevisibles”. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el miércoles que los traslados de helicópteros del Pentágono deberían servir de advertencia a Ucrania sobre cómo trata Washington a sus socios en materia de seguridad. “El Pentágono está enviando ahora helicópteros a Ucrania, helicópteros que antes había pedido para el ejército de Afganistán, un país que los estadounidenses finalmente abandonaron”, dijo Maria Zakharova. “¿Repetirá Ucrania el destino de Afganistán? Los helicópteros lo hicieron. Los políticos estadounidenses son fieles a sus palabras en este sentido. El arte de traicionar a sus aliados más cercanos está en su sangre política”. Los funcionarios ucranianos, sin embargo, han expresado su gratitud por la ayuda de Washington en materia de seguridad, aunque siguen apelando a un armamento más sofisticado. “El presidente Biden ha demostrado un verdadero liderazgo a la hora de ayudar [a] Ucrania, de movilizar [a la] comunidad internacional para que apoye a Ucrania”, dijo en los últimos días el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. La ironía de utilizar material militar ruso contra las fuerzas de Moscú en Ucrania no pasa desapercibida para los expertos militares, algunos de los cuales sugirieron que los Mi-17 probablemente se utilizarían con mayor efecto allí que en Afganistán. “Por una vez, estamos entregando activos a un gobierno y un ejército que son capaces de utilizarlos”, dijo Jason Dempsey, un ex oficial del ejército que ayudó a entrenar a las fuerzas afganas. El personal militar de Ucrania, un antiguo estado soviético, tiene más experiencia en el uso de helicópteros rusos que de Chinooks o Black Hawks estadounidenses, dijo Dempsey. Esa comodidad con los equipos de fabricación rusa ha hecho que otros países europeos accedan a proporcionar armas clave de la era soviética que pueden ser fácilmente utilizadas por los ucranianos en la batalla. Eslovaquia, por ejemplo, ha accedido a enviar su sistema de defensa contra misiles antiaéreos S-300, de fabricación rusa, después de que Washington se ofreciera a sustituirlo por una batería de misiles Patriot más avanzados. Los gobiernos de Polonia y la República Checa también han proporcionado a Ucrania tanques T-72 de fabricación rusa. “Los rusos han inundado tanto el mundo con armas baratas pero fiables que han armado efectivamente a ambos bandos de la guerra”, dijo Jeremy Shapiro, director de investigación del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Las repercusiones de estas ventas no son desconocidas para Estados Unidos, el mayor proveedor de armas del mundo, que ha luchado en repetidas ocasiones contra oponentes armados con armas estadounidenses o ha suministrado a gobiernos que luego han cometido atrocidades. “Cuando vendes a alguien un martillo, no sabes si lo va a utilizar para construir una casa o para romper su ventana”, dijo JJ Gertler, analista de la consultora Teal Group.