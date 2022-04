Jamás imaginé que me habían elegido para sacrificarme, la carta que Aramayo escribió a Arce





21/04/2022 - 09:22:57

Correo del Sur.- Con el puño izquierdo levantado, Marco Antonio Aramayo juró el 4 de septiembre de 2013 como director ejecutivo del Fondo Indígena frente al entonces ministro de Economía, Luis Arce. Hoy, el primero está muerto luego de siete años de cárcel y persecución judicial y el segundo, es presidente del Estado. Ese día, Arce defendió el “modelo económico social comunitario productivo boliviano” y mencionó que el Fondo Indígena era el “motor redistribuidor del excedente”, pero se olvidó aclarar que “no funcionaba, debido a los malos manejos administrativos de dos gestiones del Fondioc empíricas (2009-2013)”. Así relató Aramayo en una carta que le envió a Arce, el pasado 23 de noviembre de 2020, 15 días después de que este asumiera el mando del país. “Recuerdo aquel día septembrino cuando usted me posesionó como Director Ejecutivo. Pero jamás imaginé que me habían elegido para sacrificarme. El mismo día caí en la trampa motivado por mis preocupaciones éticas y morales respecto a las Naciones Indígenas”, señala el primer párrafo de la misiva firmada por Aramayo. Fue difundida en las últimas horas por el periodista Andrés Gómez. En la carta escrita en la cárcel de San Pedro de La Paz, Aramayo no solo recuerda su posesión como director del Fondo Indígena, sino también denuncia la vulneración de sus derechos por el “pecado original” de denunciar el desfalco en la institución “Me empeñé por hacer bien las cosas de manera transparente e innovadora, observé de cerca, investigué y luego denuncié públicamente frente a un Notario de Fe Pública y ese es el pecado original, ese es el delito que no me perdonan; pero la historia me absolverá porque estoy seguro que lo que hice fue lo correcto en ese momento”. “Sin embargo, parece que atenté contra el Estado y entre todos decidieron castigarme humillarme, intentando que me retracté, pero me negué y decidí pelear por mi honor” “Desde aquella vez han transcurrido 7 años y el caso Fondioc sigue irresuelto, ahora emblemático por la injusticia generada desde el mismo Estado, a través de una estructura jurídica sádica que la puedo individualizar, identificando a todos los operadores de las injusticias, inexplicables, dolorosas e irregulares”. “Vivió en carne propia la infamia” Aramayo también le recuerda a Arce que fue víctima de “la calumnia perversa” de Rafael Quispe y Fernando Vargas, que dirigieron el Fondo Indígena durante el periodo transitorio al mando de Jeanine Áñez. Pero resalta que el ahora mandatario “no cometió la tontería de presentarse voluntariamente como lo hice yo al primer llamado del Ministerio Público el año 2015



Reconciliación y reconstruir la Patria “Bolivia merece que el caso Fondioc sea esclarecido y cerrado de manera justa”. Así, Aramayo expresó su confianza de que Arce “será el que le devuelva el estado de derecho y la institucionalidad a Bolivia”. Por ello, utilizando palabras como “reconciliación” y “reconstrucción de la patria” que mencionó en su primer discurso como Jefe de Estado, le dejó algunas recomendaciones para investigar el caso Fondioc en “dos sentidos”. Respecto a los beneficiarios, Aramayo le pidió a Arce que “se investigue a los 4.400 beneficiarios de las 1.100 transferencias publico privados anotando sus bienees hasta que se presenten descargos físico financiero o devuelvan los recursos/IDH, adjuntando una declaración jurada dando a conocer los nombres de quienes los extorsionaron”. Sobre la responsabilidad administrativa, recomendó considerar dos situaciones: “acumular el caso Fondioc en un solo proceso penal para juzgar por la gestión administrativa a los 3 directores del Fondioc (2009-2014) y determinar la responsabilidad del directorio Fondioc (2010-2015) y exigir que sus 38 miembros adjunten declaración jurada explicando los motivos del por qué no cumplían su rol como gerentes y control social de las transferencias público privadas”. “El caso Fondioc habrá finalizado el día que todos los involucrados asuman su responsabilidad. Se acabará el caso Fondioc el día que se audite los procesos penales selectivamente inventados para condenarme a cárcel perpetua”, agregó Aramayo, al solicitar además una auditoria a la gestión 2015-2020 del Fondo Indígena. Finalmente, afirma que perdonó a todos “convencido de que el poder curativo de la verdad misteriosamente lo restaura todo” y se despide de Arce “esperando que la reconciliación que pregona no sea palabra vacía”.