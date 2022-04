La oposición busca vía para un juicio de corte para Añez y el MAS prepara amparo y juicio por prevaricato





21/04/2022 - 08:49:36

Página Siete.- El pedido de Luis Fernando Camacho, líder de Creemos, de “generar acciones conjuntas” con la oposición para que la expresidenta Jeanine Añez sea sometida a un juicio de responsabilidades tuvo eco en Comunidad Ciudadana (CC), cuyo líder Carlos Mesa se reunirá con el Gobernador cruceño, confirmó el diputado Carlos Alarcón. Desde el MAS alistan un amparo constitucional y un juicio por prevaricato contra los jueces que favorecieron a Añez. “Esta situación (que vive Añez) nos emplaza a las fuerzas políticas de oposición a generar acciones conjuntas con el fin de exigir justicia para todos en igualdad de condiciones, un poder judicial independiente y procesos justos y en apego a las leyes”, escribió Camacho en Twitter. Unas horas antes, Añez, que guarda detención preventiva 403 días, pidió a los líderes de Creemos y CC que viabilicen un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El lunes, la Sala Penal Cuarta de La Paz emitió un fallo para que Añez responda en un juicio de responsabilidades por una designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA); la defensa legal de la exmandataria destacó que se haya “restablecido el Estado de Derecho”, fallo que la oposición calificó como favorable a Añez. Y ante la iniciativa del Gobernador cruceño, el presidente de la bancada de diputados de CC, Carlos Alarcón, confirmó que Mesa se reunirá con Camacho. “Camacho ha pedido una reunión con Carlos Mesa para tratar este punto y por supuesto que Carlos Mesa va a participar de esa reunión”, corroboró. El pronunciamiento de CC hablaba de que iban a consultar a los asambleístas para tomar una decisión respecto a la invitación de Camacho; no obstante, Alarcón ratificó que el expresidente irá a la cita. No se precisó aún el lugar y la fecha. La senadora Centa Rek, de Creemos, urgió ayer en la necesidad de “formar un bloque opositor” para hacer valer los derechos de la expresidenta. Familia Añez Carolina Ribera, hija de la expresidenta Añez, saludó ayer que CC y Creemos perfilen un acuerdo para que la exmandataria vaya a un juicio de responsabilidades. “Como hijos de Jeanine Añez vemos una luz en esta adversidad. Agradecemos a @carlosmesa y a @LuisFercamachoV por la predisposición para responder al clamor de mi madre por un proceso justo en su condición de exmandataria. No buscamos impunidad, sólo Justicia”, escribió en Twitter su hija Carolina. MAS alista dos recursos En el Movimiento Al Socialismo (MAS) alistan presentar un amparo constitucional contra el fallo de la Sala Penal Cuarta y un juicio por prevaricato y resoluciones contrarias a los jueces. “En el caso que se está juzgando (EBA), se tiene la posibilidad de presentar una acción de amparo constitucional”, confirmó el ministro de Justicia, Iván Lima. Aseveró además que la decisión de la Sala Penal de La Paz no tiene relación con los casos golpe de Estado I y II. El amparo será presentado en los próximos días ante el Tribunal Constitucional. “No se está diciendo la verdad cuando se dice que esta determinación de la justicia obliga a que todos los procesos contra la señora Añez pasen a juicio de responsabilidades; esto no es verdad, éste es un caso concreto”, insistió Lima. Antes, la misma empresa EBA anunció que apelará el fallo. Las acciones son coordinadas con el Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia. En esa misma línea, el diputado masista Renán Cabezas señaló que los jueces de la Sala Penal Cuarta de La Paz “han cometido dos delitos: prevaricato y resoluciones contrarias a la ley y van a tener que atenerse a las consecuencias”, advirtió. Cabezas considera además que con el amparo constitucional, que presentará Lima ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, se buscará revocar el fallo de la Sala Penal Cuarta de La Paz.