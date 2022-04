Pese a estar vinculada al desfalco del Fondioc, el MAS respalda a Juanita Ancieta y analiza procesar a un asambleísta





21/04/2022 - 08:43:19

Los asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS) respaldaron ayer a Juanita Ancieta, elegida como gobernadora interina de Cochabamba para suplir a Humberto Sánchez del 22 al 29 de abril. Los legisladores del oficialismo salieron a apoyar a Ancieta, luego de conocer que el asambleísta departamental de Súmate, Rodrigo Valdivia, cuestionó la designación de la autoridad por estar vinculada a denuncias de desfalco al Fondo Indígena (Fondioc), publica Los Tiempos. El asambleísta del MAS, Juan Carlos Irahola, anunció que se analiza la posibilidad de iniciar un proceso penal contra Valdivia por emitir “criterios alejados de la verdad”, porque Ancieta no tendría cuentas pendientes con el Estado. En tanto, el asambleísta Sergio de la Zerda dijo que la oposición se encarga de hacer “guerra sucia” mientras que Humberto Sánchez viaja a Austria para gestionar financiamiento para proyectos que permitan reducir la contaminación del río Rocha. Sin embargo, Valdivia agregó que sus afirmaciones no estaban fuera de lugar, porque además adelantó que fiscalizará a Ancieta, labor que está dentro de sus competencias como legislador. Ancieta comentó que antes del viaje del gobernador sostendrá una reunión para coordinar la agenda. Ancieta sobre el Fondioc: El tema ya pasó Opinión.- La asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanita Ancieta recordó el caso del Fondo Indígena (Fondioc) en el que estuvo implicada. Aseguró que la justicia se encargó del tema y que “ya pasó”. A siete años del escándalo de corrupción, la Fiscalía de La Paz atribuyó la demora en las investigaciones a que existen más de 400 implicados. El tema resurgió por la muerte de Marco Aramayo, quien era director de esa entidad y estaba encarcelado. Dijo que algunas autoridades se preocupan solo de dañar su imagen. “En su debido momento, la justicia se ha encargado”, expresó la asambleista que será gobernadora interina desde el 22 de abril por una semana. En abril de 2015, ella era ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Entonces, admitió que transfirieron recursos del Fondioc a sus cuentas. Sin embargo, advirtió que eso estaría permitido. Este martes, la asambleísta evitó referirse a los montos que habría recibido. “En su debido tiempo, ya se ha informado; ya no me compete tocar eso. Ya pasó. Al final de cuentas, también fue fregado; pero, hemos sido responsables”. De acuerdo con Página Siete, Ancieta fue implicada por haber recibido más de 8 millones de bolivianos para dos proyectos. La dirigente devolvió casi 5 millones y aseguró que el resto se había sido ejecutado.