Gobierno dice que movimiento político sistemático pretende boicotear el Censo 2022





21/04/2022 - 08:19:12

El Gobierno nacional denunció este miércoles que un movimiento sistemático pretende boicotear la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda pautado para este año, tras constatar demandas que van en desmedro del objetivo central de ese estudio. “Debido a ciertas declaraciones vertidas por algunos políticos regionales se constata que existe un movimiento sistemático para boicotear el censo de población y vivienda”, denunció el viceministro de Planificación, David Guachalla, en una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz. La autoridad dijo que las demandas de sectores movilizados se centran en la distribución de recursos y representaciones regionales, que -a su juicio- desmerecen el propósito central de ese diagnóstico que busca beneficiar a todo el pueblo boliviano. “Los actores que hacen sus diferentes afirmaciones sobre los avances son políticos y tienen la clara intención de destacar sólo dos componentes del Censo: la distribución de recursos y la representación política y eso es en desmedro del objetivo central”, refrendó. Esta jornada, un nutrido grupo de personas, en su mayoría universitarios, encabezada por el denominado Comité Interinstitucional, realizó una marcha para exigir al Instituto Nacional de Estadística (INE) información sobre el plan de trabajo del Censo. Sin embargo, Guachalla dijo que toda la información sobre ese proceso se difunde en la página web del INE y recordó que se realizaron talleres de socialización en esa región, donde participó el rector de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno, Vicente Cuéllar, quien habría felicitado la organización de ese estudio con anterioridad. Cuellar ahora encabeza esas movilizaciones exigiendo transparencia en ese proceso que cuenta con los recursos garantizados para su desarrollo y el apoyo de organismos multilaterales oficiales como Fonplata, el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Para el Viceministro de Planificación, esas medidas de presión pretenden generar desinformación a la población sobre ese tema, que es de competencia exclusiva del gobierno central, mediante el INE. La Ley 1405, de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia, en su Artículo 6, parágrafo III indica que el INE es la única entidad que está a cargo de la realización de censos oficiales en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Por su parte, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en declaraciones a ‘Cadena A’, exhortó a no politizar ese estudio nacional que es una prioridad del Gobierno del presidente Luis Arce. “Hemos perdido un año durante el gobierno de facto, no se ha hecho absolutamente nada, ya cuando nosotros arrancamos hemos sacado nuestro primer decreto declarando prioridad nacional, hemos conformado una comisión de alto nivel por organismos internacionales que van a transparentar este proceso censal, porque cumple características y estándares internacionales, es una garantía de cómo de manera responsable está llevando el Gobierno sin politizar el tema”, dijo. Asimismo, informó que esta jornada se remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley para garantizar estos 68 millones de dólares que se está destinando para la realización del censo. “Son acciones que el Gobierno está llevando adelante y lo que no podemos permitir es politizar o que intenten distintos sectores que no representan a la colectividad boicotear el tema del censo”, dijo la autoridad Alcón.