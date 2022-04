El INE y Gobierno vulneran la Constitución al excluir categoría mestizo del censo





21/04/2022 - 07:42:29

El Deber.- El debate por la inclusión de la categoría mestizo en la boleta censal aún no está cerrado. Los constitucionalistas afirman que el Gobierno vulnera el derecho civil de los bolivianos a la autoidentificación cultural. También consideran que se incurre en discriminación al obviar a este conglomerado de personas que se identifican como mestizos. Los ciudadanos afectados podrían activar un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra las autoridades. “Se podría activar un amparo porque se está suprimiendo un derecho fundamental y civil de la autoidentificación cultural. Primero, habrá que pedir que se anule esa decisión al ministerio y si no lo hace, prosigue activar el amparo que debe ser respondido en 48 horas. Respecto a plazos no existe problema”, explicó el abogado y presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC), Arturo Yáñez. La Carta Magna enumera en su artículo 21 los derechos civiles de los bolivianos y en el numeral 1 establece que una persona tiene derecho “a la autoidentificación cultural”. Para el sociólogo y analista político Franco Gamboa, no incluir a los ciudadanos que se identifican como mestizos es una forma de “exclusión y discriminación”. Sobre todo, aseguró que se estaría evitando comprender por qué recursos y capital humano está compuesto el país. Los expertos, al igual que algunos parlamentarios, aseguraron que se intenta borrar del mapa a un grupo numeroso de personas que no se reconocen como indígena originario campesino. Además, advirtieron que el Gobierno intenta imponer una ideología de Estado indígena. “Se quiere mostrar un estado indígena solo en papel. Solo es una pose ideológica que ha pasado de moda, pero que lamentablemente no está mereciendo un análisis detenido y meditado”, sostuvo el también docente universitario. La ABEC aclaró que no solo se estaría violando la Constitución, sino también la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que al no dar una opción de autoidentificación no se estaría reconociendo a la persona jurídica e incluso su dignidad. “Al eliminarse o no dejar autoidentificarme como mestizo no están reconociendo la persona jurídica e incluso yo diría que probablemente se vulnera el derecho de dignidad. El Estado al ignorarme, al borrarme no me está tratando de manera digna”, agregó Yañez. La semana pasada, la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, aseguró que hablar de mestizaje sería un retroceso y, más aún, hablar de razas. Con ello zanjó el tema. Mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) dijo que desde un punto de vista técnico y para evitar ambigüedades, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomendó evitar una clasificación que involucre categorías poco específicas como mestizos o morenos en este tipo de estadísticas. Los parlamentarios opositores recordaron a las autoridades que en 2012 la mayor parte de la población no se asumió como indígena y solo 2,8 millones dijo pertenecer a una nación. Protestas por información Ante la falta de coordinación e información del INE con las entidades autónomas y, sumado a ello, la poca apertura para debatir sobre los aspectos de la boleta censal; en Santa Cruz de la Sierra ayer hubo una marcha para exigir transparencia en el censo programado para noviembre de este año. La marcha inició en la universidad estatal, pasó por la plaza del Estudiante y se dirigió a las oficinas del INE en Santa Cruz. La comisión interinstitucional impulsora del censo lamentó que solo bajo presiones el director del INE, Humberto Arandia, haya ofrecido un informe de los avances precensales. Gracias a que se activó una acción popular, la diputada Luisa Nayar, CC, se reunió con Arandia en La Paz para conocer detalles que no son públicos. La reunión fue transmitida por Facebook. OTROS CUESTIONAMIENTOS ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA

El INE solo avanzó el 17% de la actualización cartográfica en ocho meses. Temen que hasta agosto no entreguen datos reales. BOLETA CENSAL

Critican que las preguntas de la boleta no hayan sido consensuadas con la población, organizaciones y entidades autónomas. INFORMACIÓN La población reclama mayor comunicación sobre los avances del censo. El INE creó una página del censo que no se oficializó. IDIOMAS

La campaña de socialización del censo solo se realiza en tres idiomas: español, aimara y quechua, se excluye el guaraní.