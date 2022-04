Director general de Salud de EEUU: La pandemia no ha terminado





VOA.— En Estados Unidos ya se han distendido la mayoría de las medidas contra el COVID-19. La más reciente ha sido la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en los medios de transporte público de todo el país. El Gobierno confirmó que dejará de hacer cumplir la orden de usar mascarilla en los aeropuertos, aviones, trenes o autobuses después de que un tribunal federal de Florida decidió que esa norma, que llevaba vigente 14 meses, era ilegal y que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se habían excedido en su autoridad. Aunque la eliminación de estas restricciones podría enviar un mensaje erróneo a la población de pensar que la crisis sanitaria ya se ha superado por completo, las autoridades de salud advierten que no es así y que es importante seguir manteniendo precauciones al respecto. Tenemos mejores herramientas El director general de Salud Pública de Estados Unidos, Vivek H. Murthy, en declaraciones exclusivas a la Voz de América, recordó que “la pandemia no ha terminado” aunque los datos de muertes y hospitalizaciones por coronavirus son bajos. “La pandemia no ha terminado, pero estamos en una mejor posición respecto a hace dos años porque tenemos mejores herramientas”, afirmó. El jefe del servicio de salud pública se refería a que gracias a las “vacunas y tratamientos que son efectivos”, además de la disponibilidad de “mascarillas y pruebas”, se ha podido afrontar esta situación sanitaria con mayor éxito que al inicio de la pandemia. No es el momento de bajar la guardia Pese a eso, Murthy insistió en que no hay que bajar la guardia y que se han de seguir tomando precauciones e impulsar estrategias para frenar los contagios. “Creo que no es el momento de bajar la guardia por completo”, recalcó. Ante este escenario, el alto funcionario subrayó que hay “más trabajo por hacer para poner fin a esta pandemia”, aunque desde el Gobierno se muestran satisfechos por todo lo que ha hecho hasta ahora para evitar mayores brotes y cierres. “Podemos sentirnos bien por todo el progreso que hemos logrado”, agregó. Sin embargo, Murthy reconoce que algunas personas sí que deberían seguir siendo cautas y cuidadosas, especialmente las que tienen condiciones médicas prexistentes. “Por ejemplo, si es mayor y tiene afecciones médicas que pueden ponerlo en mayor riesgo, o si vive con alguien que no está vacunado, que puede estar en una categoría de mayor riesgo, entonces es importante ser cauteloso”, comentó. Precisamente, ese es el mensaje que también han repetido desde los principales organismos sanitarios, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), encargadas de monitorear la pandemia.



Hemos perdido a casi un millón de personas En ese sentido, recordó que “todavía estamos perdiendo cientos de personas todos los días a causa del COVID-19” e insistió, de nuevo, en la importancia de seguir tomando las pautas de recomendación de los expertos. “Hemos perdido a casi un millón de personas. Tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de salvar tantas vidas como sea posible y mantener a las personas sanas”, dijo a la VOA. Con todo, celebró que se cuentan “con más herramientas” para poder llevar una vida más o menos normal. “Podemos tener más herramientas ahora para hacer las cosas que nos importan, como ver amigos, volver al trabajo, llevar a nuestros hijos a la escuela. Eso es lo que está sucediendo en todo Estados Unidos”. La importancia de la tecnología y la salud El director general de Salud Pública de EEUU participó en la feria tecnológica Emerge Americas en Miami, Florida, considerada la más importante para el mercado de Latinoamérica. Durante su alocución hizo mención a “la importancia de la tecnología y la salud pública” para que juntos se puedan complementar y “abordar los desafíos de salud críticos que tenemos en el futuro”. “La pandemia nos enseñó mucho y una de las cosas que nos dijeron es que necesitamos tecnología para conectar a las personas con el tratamiento”, señaló a la VOA. Además, dijo que las nuevas tecnologías implementadas al campo de la salud también deberían servir para “hacer una mejor vigilancia para la próxima pandemia e incluso para la pandemia de coronavirus que aún está en curso”, además de ser una herramienta que conecte a la población. “También necesitamos aplicar tecnología para fortalecer el tejido social de nuestras comunidades, fortaleciendo las relaciones y las conexiones entre las personas”, añadió.