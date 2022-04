Berlín promete proteger cada rincón si Rusia ataca países bálticos





20/04/2022 - 15:42:52

DPA.- La ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, aseguró estge miércoles a los países bálticos de Letonia, Lituania y Estonia el apoyo de Berlín frente a una posible amenaza de Moscú. La OTAN "protegerá en forma conjunta cada rincón del territorio", dijo Baerbock tras reunirse con su homólogo letón Edgars Rinkevics en la capital letona de Riga. Como aliados de la OTAN, Letonia, Estonia y Lituania pueden "confiar al 100 por ciento en Alemania", añadió. "La seguridad de Europa y la seguridad de todos nosotros está inseparablemente ligada a la seguridad de los Estados bálticos", destacó Baerbock al comienzo de una visita de tres días a la región. También tiene previsto viajar a Estonia y Lituania. Rinkevics, que ha criticado el ritmo de las entregas de armas alemanas a Ucrania, subrayó que "Alemania es un socio digno de confianza", refiriéndose al papel de las tropas alemanas en el grupo de combate de la OTAN destacado en Lituania. Por otra parte, Baerbock indicó que existe una "locura nacionalista" que se está imponiendo en Rusia y que está provocando tensiones en la sociedad alemana, así como también en Letonia. "No dejaremos que nuestras sociedades se dividan". En cuanto a un posible embargo de las importaciones de combustibles fósiles rusos, Baerbock dijo que Alemania estaba haciendo un "enorme esfuerzo... para superar la fatal dependencia de la energía rusa". Asimismo anunció que Alemania está dispuesta a apoyar militarmente a Ucrania a medio y largo plazo. "Se trata de los próximos tres meses, y también de los próximos tres años". Según sus palabras, el Gobierno alemán ha puesto a disposición mil millones de euros (1.100 millones de dólares) para que Ucrania pueda adquirir sistemas de armas más complejos y eficaces a largo plazo y que Alemania podría proporcionar la formación correspondiente. La entrega de armamento más pesado como tanques, no es "un tabú, aunque a veces lo parezca desde el debate en Alemania", sostuvo la ministra. "Pero a corto plazo, no tenemos nada que realmente podamos entregar de forma rápida e inmediata ahora mismo". Baerbock recordó que Berlín convino con otros países de la alianza militar OTAN y del G7 que si enviaban rápidamente armas más antiguas a Ucrania, Alemania las sustituiría por armamento de fabricación propia.