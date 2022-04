Trabajadores de la CNS en paro nacional de 72 horas: La Asuss advierte con procesos penales





20/04/2022 - 15:16:35

Exigiendo la destitución del gerente general, Herland Tejerina, los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas, además de movilizaciones. Mientras la Asuss advirtió con el inicio de procesos penales. El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social de Bolivia (Fensegural), Javier Mamani, manifestó que asumieron el paro de 72 horas ante la falta de respuesta del Gobierno a su demanda. El sector acusa a Tejerina de conducir a la institución a la “quiebra económica”, por esa razón “estamos obligados a salir a las calles hasta que sea destituido”, sostuvo Mamani. El representante dijo que no desistirán de sus medidas hasta que se dé el nombramiento de una autoridad competente para asumir estas funciones. Asuss advierte con procesos penales El director de la Autoridad de Seguridad Social de Corto Plazo (Asuss), Víctor Patiño, advirtió que los movilizados pueden, además de sufrir descuentos, ser sujetos de procesos penales. “Lo primero que puede pasar es que no les van a pagar de estos tres días; pero, eso no es todo, de acuerdo a la Ley de Emergencia Sanitaria, cualquier ciudadano de a pie puede iniciar ante las autoridades correspondientes un proceso penal, eso es lo que no están informando los dirigentes a sus bases, a los trabajadores”, informó Patiño en entrevista con red Uno. Afirmó que el pedido de destitución de la dirigencia de la CNS no es “coherente”, ya que esta autoridad no lleva ni un año en el cargo, por lo que pidió acudir al diálogo y no perjudicar a la población castigándolos privándolos de atención en plena emergencia sanitaria. “De acuerdo a la Ley General del Trabajo, que es más draconiana que cualquier otra ley, se dice claramente que cualquier persona que no cumpla las instrucciones de una autoridad superior, en este caso de la máxima autoridad de la Caja Nacional de Salud, tendrá que atenerse al reglamento”, sentenció. Afirmó que la Asuss resguardará el derecho a la salud y a la vida de los trabajadores asegurados y sus familias, por lo que se anunció que personal de esta institución se desplegará a todos los establecimientos de salud para realizar una supervisión y que nos se vulneren los derechos de la población.