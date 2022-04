La UE hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra





20/04/2022 - 14:57:06

DW.- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró este miércoles que la Unión Europea hará "todo lo posible” para que Ucrania "gane la guerra” contra Rusia, que invadió el país el 24 de febrero. Las declaraciones las emitió durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev. "Ustedes no están solos. Estamos junto a ustedes y haremos todo lo posible para apoyar sus esfuerzos y hacer que Ucrania gane la guerra, porque eso es lo que queremos", sostuvo Michel, quien también aseguró que Putin "no conseguirá destruir la soberanía de Ucrania ni dividir a la Unión Europea". Además, elogió la capacidad de los Veintisiete de "tomar decisiones juntos, por unanimidad" sobre las sanciones contra Rusia. Michel además dijo que la Unión Europea realizará una conferencia de donantes el próximo 5 de mayo, que contará con el respaldo de todos los estados de la Unión, además de otros actores internacionales. El objetivo del dinero reunido será mantener a flote la economía ucraniana durante el período que dure la guerra, así como ayudar a reconstruir el país tras el conflicto.



Contra el petróleo y el gas Zelenski, por su parte, aseguró que la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es "una prioridad para nuestro Estado, para la fuerza de nuestro pueblo". Asimismo, reiteró que una tanda de sanciones comunitarias a Rusia sin un embargo al petróleo estará "vacía” y no será "lo suficientemente potente”. Por eso, reiteró la necesidad de "hacer todo lo posible para privar a Rusia de las posibilidades de financiar esta guerra”. También pidió que todos los bancos rusos queden excluidos del sistema SWIFT y que "cada funcionario ruso y sus familias sientan en su piel la acción de las sanciones y las consecuencias de su apoyo personal a la guerra". "Tarde o temprano nos dirigiremos contra el petróleo y el gas, estoy personalmente convencido", señaló Michel, en respuesta a la solicitud de Zelenski. El político belga recordó que la UE ha decidido terminar con su dependencia "lo antes posible" y que está trabajando duro con sus aliados para lograr ese objetivo. "Ustedes demuestran cada día un compromiso total con la democracia, la libertad y los principios y valores fundamentales”, dijo a los ucranianos. Durante su visita, Michel se reunió con las autoridades ucranianas, además de visitar Borodianka, una de las localidades donde se han revelado cientos de cadáveres de civiles abandonados en las calles o en fosas comunes tras la huida de los ocupantes rusos.