Magistratura interviene los 21 juzgados disciplinarios tras detectar retardación y aberraciones





20/04/2022 - 14:38:24

Erbol.- El Consejo de la Magistratura informó que desde este miércoles ha dispuesto la intervención de los 21 juzgados disciplinarios que existen en el país, debido a que se han encontrado casos de “aberraciones” en sus decisiones y retardación. Los juzgados disciplinarios son aquellos donde se procesan las denuncias contra jueces y otros funcionarios del Órgano Judicial. El presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, indicó que jueces disciplinarios ineficientes “tardan lo que les da la gana” en los procesos, incluso más allá del plazo previsto por la ley 025. Asimismo, indicó que se han encontrado casos “aberrantes”, como de denuncias contra secretarios de juzgados que tardan dos o tres años en resolverse, cuando los denunciados ya pasaron a ser jueces y recién reciben sanciones de suspensión sin goce de haberes. Señaló que este tipo de casos son demasiado irregulares y no quieren pensar que sean sólo casuales, puesto que incluso derivan en la paralización de procesos judiciales. Otro hallazgo es que entre 2018 y 2022, en Santa Cruz y Tarija no hubo ningún destituido por los juzgados disciplinarios y que en Cochabamba sólo una secretaria fue echada del cargo, mientras que en La Paz se destituyó a 11 jueces, siete secretarios y otros funcionarios. “¿Qué quiere decir eso? ¿En Santa Cruz no existe faltas gravísimas, en Cochabamba tampoco, en Tarija tampoco? Lo cual es obviamente falso”, consideró el presidente de la Magistratura. Molina observó también que, en más de 10 años de existencia, no se haya realizado algún tipo de control y fiscalización a estos juzgados. “Es dibujo libre lo que hacen estos compañeros y compañeras”, agregó. Tomando en cuenta esos elementos, se determinó la intervención de los juzgados disciplinarios, la cual duraría una semana. “Algo está ocurriendo y eso lo vamos a indagar. Vamos también a investigar la relación entre las denuncias presentadas con las resoluciones que se emiten”, agregó Molina, quien destaco que éste también es un instrumento para transparentar la gestión.