Bartolinas piden investigar a jueces que decidieron juicio de responsabilidades a favor de Añez en el caso EBA





20/04/2022 - 14:32:44

Erbol.- La Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa” exigió que se investigue a los administradores de justicia, después de que la Sala Penal Cuarta de La Paz decidió que corresponde juicio de responsabilidades y no un proceso ordinario contra Jeanine Añez por el caso EBA. En el caso EBA, la Fiscalía pretendía que la exmandataria sea procesada en juicio ordinario, por presuntamente haber designado a como gerenta de la Empresa Boliviana de Alimentos a una persona que no cumplía los requisitos. Sin embargo, la Sala Penal Cuarta consideró que en este proceso Añez debe ser sometida a juicio de responsabilidades, es decir con previa autorización de dos tercios del Legislativo, tomando en cuenta que el presunto delito fue cometido en el ejercicio de la presidencia. Las “Bartolinas” expresaron su rechazo a la decisión de la Sala Cuarta Penal, bajo el argumento de que no existiría documento que respalde jurídicamente la asunción de Añez como presidenta. Exigieron que Añez sea procesada en juicio ordinario y que el Gobierno active los mecanismos jurídicos para revocar la decisión de la Sala Penal Cuarta. “Exigimos inicio de investigaciones contra los administradores de justicia por cometer el delito de prevaricato y la Fiscalía iniciar la investigaciones de oficio, y no vamos a permitir rifar la justicia de las víctimas del golpe de Estado”, dijo la ejecutiva Flora Aguilar. La dirigente manifestó que Añez no merece juicio de responsabilidades, sino juicio ordinario y la máxima sanción. “Exigimos a las autoridades competentes a que se inicie la investigación correspondiente, por qué es esa determinación de esta Sala Cuarta para sacar este fallo”, ratificó Aguilar. En este caso, el argumento del Tribunal para llevar a Añez a juicio de responsabilidades consiste en que, más allá de no haber seguido el hilo constitucional para asumir el cargo, ejerció la presidencia y la norma no especifica que un “presidente de hecho” no puede tener juicio de privilegio. El ministro de Justicia, Iván Lima, ya manifestó anteriormente que el fallo de la Sala Cuarta no es definitivo y que EBA presentará un Amparo al respecto. Añez ya enfrenta procesos ordinarios en los casos "golpe de Estado" referidos a hechos sucedidos antes de su ejercicio como presidenta, pero también ya tiene acusaciones para juicio de responsabilidades por otros hechos, como Senkata y Sacaba, ocurridos cuando era mandataria.