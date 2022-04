Fiscalía justifica demora en el caso Fondioc: No se puede juzgar en rebeldía a los no habidos





20/04/2022 - 10:52:59

Erbol.- A siete años del escándalo de corrupción del ex Fondo Indígena (Fondioc), la Fiscalía de La Paz atribuyó la demora a las investigaciones a que existen más de 400 implicados, entre quienes hay personas no habidas y que se no se les puede procesar en rebeldía. “No se ha podido concluir con la investigación debido que estas 400 personas no han sido habidas en su momento. Los lineamientos jurídicos, que en su momento nos da el Tribunal Constitucional, nos señala que no podemos juzgar a una persona en rebeldía y es esta circunstancia que pues ha ocasionado que podamos demorar en estas investigaciones”, dijo el fiscal departamental William Alave. El caso Fondioc resurgió en la agenda pública por la muerte de Marco Aramayo, quien era director de esa entidad y estaba encarcelado siete años, mientras su salud se deterioraba. El fiscal Alave negó que existan 250 procesos contra Aramayo, como se maneja desde su defensa, e indicó que se hizo la revisión y se identificaron 96 procesos. Explicó que en esos 96 procesos, de manera general, están más de 400 personas sindicadas en varios proyectos, incluyendo a la exministra Nemesia Achacollo. Afirmó en estos casos, ya existen algunos con acusación. Alave señaló también que en el caso de Aramayo, de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, se debe extinguir los procesos en su contra debido al fallecimiento. Señaló, sin embargo, que seguirán las investigaciones contra los otros implicados como Achacollo. En el caso Fondioc se investiga el desembolso de recursos públicos a nombre de representantes de organizaciones sociales, quienes en muchos casos no cumplieron con proyectos que debían ejecutar.