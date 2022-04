Usa esta web para explorar los códigos secretos de Netflix





20/04/2022 - 10:48:03

Gizmodo.- Si eres un ávido usuario de Netflix, probablemente sepas que el servicio no es perfecto en lo que respecta a la organización. Al igual que en muchas otras aplicaciones hoy en día, dependes tanto de su algoritmo para encontrar contenido que puede ser difícil localizar géneros simples que te interesen. Así que, en lugar de usar las categorías de Netflix, intenta usar sus códigos secretos. Netflix no te oculta estos códigos secretos de forma malintencionada. La empresa simplemente utiliza un sistema de códigos para señalar diferentes categorías de contenido. Cada categoría tiene su propio código (20, en total), pero dentro de cada una de esas categorías existe una serie de categorías hiperespecíficas con sus propios códigos. Por ejemplo, el género “Acción y aventuras” de Netflix tiene asociado el código 1365, pero dentro de esa categoría hay 14 subcategorías, que incluyen “Películas de secuestros” (20541), “Acción y aventuras de espías” (10702) y “películas de cómics y superhéroes” (10118). En total, hay 267 códigos únicos que puedes usar. Pero, ¿dónde los encuentras y cómo usas estos códigos? Cómo usar los códigos secretos de Netflix para encontrar mejor contenido Para explorar los 267 códigos secretos de Netflix, abre Netflix-Codes.com. Esta web tiene todos los códigos organizados por categorías para que puedas examinarlos o saltar de una categoría a otra desde la barra lateral. Una vez que encuentres un código que quieras usar, vuelve a Netflix. Desafortunadamente, no podrás navegar por los códigos en un teléfono inteligente o tablet. Estos códigos solo funcionan cuando miras Netflix desde un navegador de escritorio. Con suerte, eso cambiará en el futuro, pero por ahora, deberá abrir Netflix en tu ordenadror para aprovechar este truco. Simplemente ingresa tu código de elección en la barra de búsqueda de Netflix, o directamente desde el siguiente enlace, reemplazando (xx) por tu código de elección: https://netflix.com/browse/genre/xx . Si no quieres consultar esta web cada vez que quieras navegar de manera más específica, puedes usar la extensión de Chrome “Better Browse for Netflix”. Esta extensión agrega un menú desplegable en la ventana de Netflix que te brinda acceso a todas las categorías y subcategorías. Es una forma rápida de aprovechar el sistema de códigos sin necesidad de saber ninguno de los códigos en primer lugar.