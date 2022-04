Irlanda exigió a Rusia aceptar inmediatamente un alto al fuego de carácter humanitario en Ucrania





20/04/2022 - 08:52:32

Infobae.- El ministro de Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, urgió a Rusia a aceptar inmediatamente un alto al fuego de carácter humanitario en Ucrania y solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que encuentre una forma de detener la guerra. El ministro de Defensa irlandés instó al Consejo de Seguridad de la ONU a hacer todo lo posible para garantizar una paz urgente en Ucrania, en medio de la ofensiva de Rusia en la región del Donbás. En este sentido, Coveney acusó a las fuerzas rusas de mostrar un “absoluto desprecio” por el derecho humanitario y la protección de los civiles. “Escucho la narrativa, desde demasiados sectores, de que la paz sólo es posible después de la batalla por el Donbás. No puedo aceptar esa lógica, una lógica que conduce directamente a más muertes, más sufrimiento y más desplazamientos”, recalcó. A su juicio, el Consejo debe desafiar ese pensamiento, cada día. “Debemos exigir más”, subrayó. Coveney también mencionó en Nueva York los horrores que presenció durante su reciente visita a la ciudad de Bucha y ha definido las escenas que presenció como “profundamente impactantes”. “Cientos de casas familiares, tiendas y otras infraestructuras civiles: ennegrecidas, quemadas, saqueadas, dañadas y, en algunos casos, completamente destruidas”, agregó. Coveney afirmó que Irlanda no permanecerá en silencio ante la “insensata y devastadora” guerra en Ucrania ni ante el impacto que está teniendo en algunos de los países más pobres del mundo. Así, hizo hincapié en que el Consejo de Seguridad de la ONU tampoco puede permitirse el lujo de permanecer en silencio. Coveney aprovechó su intervención para pedir a Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que ponga fin a la guerra. “Tal y como fue el 25 de febrero, así es hoy: esta es una guerra de elección. Puede terminar inmediatamente si el presidente Putin así lo decide”, ha subrayado. En este sentido, hizo un llamamiento a Rusia para que “acepte un alto el fuego humanitario inmediato, que se comprometa a negociar”. “Sabemos que en Estambul se hicieron algunos progresos entre las partes clave. Hay claramente una base para un acuerdo de paz”, dijo Coveney. EEUU MANTIENE SU APOYO El portavoz del Pentágono, John Kirby, criticó este martes la situación en el Donbás y aseguró que Estados Unidos continuará apoyando armamentísticamente a Ucrania para luchar contra las tropas rusas mientras prepara un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 800 millones de dólares. “Las municiones que les estamos dando están adaptadas y diseñadas para la lucha que sabemos que tienen ahora en el Donbás y que tendrán en los próximos días y semanas”, destacó Kirby en rueda de prensa, agregando que son piezas para artillería, así como sistemas de radar, sistemas no tripulados y armas pequeñas y municiones.