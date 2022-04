Muerte de Marco Aramayo devela la sumisión de la justicia al MAS





20/04/2022 - 07:39:11

Página Siete.- La muerte del exdirector del desaparecido Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) Marco Antonio Aramayo, tras siete años de detención preventiva y 256 procesos impulsados por el Movimiento Al Socialismo (MAS), es la muestra clara de que el Órgano Judicial y el Ministerio Público están sometidos al gobierno y partido de turno. El 4 de septiembre de 2013, Aramayo fue posesionado por el entonces ministro de Economía y actual presidente de Bolivia, Luis Arce, como director del Fondo Indígena. En su administración, el exejecutivo del Fondioc descubrió el manejo discrecional de los recursos económicos y lo puso en conocimiento de altas autoridades gubernamentales, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, además presidenta del directorio. Desenlace anunciado Luego de dar a conocer las irregularidades en el fondo campesino, desde antes de llegar al cargo, Aramayo generó molestias en esferas masistas, toda vez que la denuncia de desfalco a las arcas de los indígenas involucraba a dirigentes de organizaciones sociales y exautoridades. Sin embargo, el único procesado en este caso fue el denunciante. Al dejar el cargo en el Fondioc, Aramayo ya enfrentaba más de un centenar de procesos por presunto incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. En descargo y para mostrar su inocencia, el exdirector entregó el informe respectivo al contralor general del Estado Gabriel Herbas y así asistir a su primera audiencia, pero la suerte estaba echada. El 26 de febrero de 2015 se presentó a declarar ante la Fiscalía. Posteriormente, fue aprehendido y detenido preventivamente, entonces inició su periplo por diferentes juzgados, no volvió a salir libre hasta este fatídico 19 de abril. Vuelta al mundo Andrés Gómez, periodista y abogado que realizó un seguimiento minucioso de la situación de Aramayo, dio a conocer que fue acusado en 256 juicios organizados por fiscales que posiblemente responden al MAS, de los que continuaban en curso por lo menos 90. A través de una columna, según refieren algunos medios, Gómez mencionaba que, para llegar a sus procesos, Aramayo viajaba por tierra y enmanillado, y se estima que viajó por lo menos 40 mil kilómetros. Cálculo realizado por su abogado, Héctor Castellón, que dio a conocer los periplos a Santa Cruz, Oruro, Tarija, Potosí, Cobija y Beni. De acuerdo con los datos, los kilómetros recorridos equivalen a la línea del Ecuador (40.066 kilómetros), aspecto también relacionado con la injusticia con la que se actuó contra Aramayo. “Récord de injusticias, récord de indiferencia contra un inocente”, señala. Sentencia El 27 de febrero de 2015, el expresidente Evo Morales, en conferencia de prensa, anticipaba la suerte de Aramayo, quien a principios de marzo de ese año fue detenido tras denunciar las irregularidades en Fondioc. “Caiga quien caiga. Sea del MAS o no, quienes recibieron estos fondos tienen que ser juzgados (...). Siento que gerentes y exgerentes del fondo han panfleteado la plata”, decía el exjefe de Estado. Casi un año después, 14 de enero de 2016, Morales insistía que “si Aramayo sabía que ilegalmente estaban, ¿por qué en ese momento no ha denunciado? Es doblemente delincuente el Aramayo”, afirmó. Para reforzar las palabras de Morales, la exministra de Transparencia Lenny Valdivia señaló que fue Marco Aramayo quien no permitió realizar una investigación oportuna a las irregularidades cometidas en esa institución por lo que restó credibilidad a sus últimas declaraciones. “Fue Aramayo que no nos permitió realizar nuestro trabajo”, dijo Valdivia, a quien acusó de haber negado el acceso a la información. “Inmediatamente me comuniqué, de inicio me negó y me dijo que necesitaba la autorización de las organizaciones sociales”, dijo. Deceso En la víspera, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que Marco Aramayo falleció a las 5:40 del martes por un “paro cardiorrespiratorio secundario a todas las enfermedades que presentaba el paciente”, en el hospital municipal Cotahuma y donde ingresó el sábado a una sala de terapia intensiva. En el hospital fue internado en la unidad de terapia intensiva (UTI) e intubado y recibió la atención médica por parte de los especialistas. “Se efectuaron las evaluaciones médicas en cardiología, nefrología, medicina interna y en terapia intensiva, ya que el paciente ingresó con un cuadro crítico”, señaló la secretaria de Salud del municipio paceño, Cecilia Vargas. Según informes, la salud de Aramayo se agravó por el mal tratamiento a la hipertensión que padecía y luego sufrió cetoacidosis diabética. Cuestionamientos Ante la muerte de Aramayo, el investigador senior de la Human Rights Watch (HRW) César Muñoz manifestó que las violaciones denunciadas al debido proceso evidencian los “estragos” de la falta de una justicia independiente”. “Nos entristece la muerte de Marco Aramayo. Hay alegaciones serias de violación al debido proceso e inadecuada atención médica en prisión. ¿Pero quién va a investigarlas?”, dijo. En tanto, los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) calificaron este episodio como un asesinato judicial, toda vez que se enfrentaba 256 juicios en su contra, siete años de detención preventiva. El expresidente Carlos Mesa manifestó que la muerte de Marco Aramayo evidencia la persecución judicial en estos 16 años. “El terrible y progresivo asesinato de Marco Aramayo es la evidencia de una mafia política judicial masista que por 16 años protegió la corrupción y persiguió hasta su eliminación a quienes la denunciaron, y una advertencia a la permisividad e inacción de toda la sociedad”, escribió Mesa en Twitter. La muerte Aramayo debe ser denunciada en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y en otras instancias internacionales por ser consecuencia de un “asesinato judicial”, según los legisladores de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC). Falta de humanidad El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la justicia no actuó de forma humana en el caso del exdirectivo Aramayo. “Hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado. La situación que se ha producido es una situación triste, merece que la evaluemos y reflexionemos profundamente”, afirmó. En tanto que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó que el Régimen Penitenciario no escatimó esfuerzos para tratar de salvar la vida al exdirector del Fondo Indígena. Denuncia internacional El abogado Héctor Castellón, defensa de Marco Antonio Aramayo, informó la posibilidad de acudir a instancias internaciones para hacer conocer el caso y las vulneraciones a sus derechos que sufrió el exfuncionario. “Se va a acudir a instancias internacionales, porque los derechos humanos de Marco han sido vulnerados de formas inimaginables. Entonces yo creo que es importante que la comunidad internacional sepa que, mientras no haya un cambio real del poder judicial, éste puede ser el destino de cualquiera de los ciudadanos bolivianos”, dijo Castellón. Aramayo estuvo preso durante siete años por el caso Fondo Indígena, con más de 250 procesos en su contra. La Defensoría del Pueblo evidenció vulneración al debido proceso y que la cantidad de denuncias hizo imposible su defensa técnica. El exdirector del Fondioc ya tenía afectada su salud por problemas de hipertensión. Políticos contra el sistema de justicia Los expresidentes Jorge “Tuto” Quiroga y Eduardo Rodríguez y el político Samuel Doria Medina se manifestaron ayer tras la muerte del exdirector del Fondo Indígena. Quiroga asemejó el caso de Aramayo al del expresidente del Servicio de Caminos José María Bakovic, quien falleció en 2013 en medio de decenas de procesos judiciales. Doria Medina llamó a una rebelión contra la “degeneración de la justicia”. “Aramayo vivió un calvario antes de morir en prisión. No es el primero y seguramente no será el último si no nos rebelamos contra la degeneración de la justicia. El MAS es responsable de este desenlace. La historia también juzgará”. El exmandatario Rodríguez dijo que el caso de Aramayo se suma a las víctimas de un sistema judicial y del Ministerio Público corrompidos por su parcialidad política.