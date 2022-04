Viceministro Siles sobre Aramayo: Hay mucho que investigar, la retardación de justicia fue evidente





19/04/2022 - 19:28:56

Página Siete.- El viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que el caso de Marco Aramayo la Fiscalía y el Consejo de la Magistratura tienen mucho que investigar debido a que la “retardación de justicia fue evidente”. El exdirector del extinto Fondo Indígena falleció la madrugada de este martes en el Hospital Municipal Cotahuma luego de un segundo paro cardiorespiratorio. “Hay mucho que investigar por parte del Consejo de la Magistratura y la Fiscalía por retardación de justicia, fue evidente, el ministro de Justicia (Iván Lima) lo dijo, es lacerante que una persona pueda estar siete años con detención preventiva sin que se defina su situación o una sentencia ejecutoriada, peor aún que no haya podido tener la condiciones defensa para poder tener o ejercer la libertad con detención domiciliaria”, dijo Siles, reportó radio Éxito. Más temprano, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, reconoció que la justicia "no ha sido humana" en este caso. “Hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado. La situación que se ha producido es una situación triste, merece que la evaluemos y reflexionemos profundamente”, expresó Lima, en declaraciones recogidas por Erbol. Aramayo estaba en coma diabético y luchaba por su vida desde el jueves. Cumplía siete años de prisión preventiva como uno de los únicos procesados en el caso de corrupción en el Fondo Indígena.