Caso Londras: Defensa logra que restituyan el delito de tentativa de homicidio en la imputación contra Paulino Camacho





19/04/2022 - 19:24:55

El Deber.- Este martes, la defensa legal de los periodistas y la Fiscalía logró que la justicia restituya el delito de tentativa de homicidio a la imputación contra Paulino Camacho Vedia, quien es considerado, por las víctimas y la Policía, el más peligroso de los encapuchados que secuestraron y torturaron 17 personas en la propiedad Las Londras, el pasado 28 de octubre. Fue el vocal Julio Nelson Alba, de la Sala Penal Tercera, quien determinó incluir el homicidio en grado de tentativa entre las acusaciones contra Camacho, luego de valorar los argumentos que presentaron la comisión de fiscales del caso Londras: Delmy Guzmán, Osvaldo Tejerina y Wálter Cisneros, y la abogada de las víctimas, Raquel Guerrero. “El vocal Alba considero que sí existe el delito tentativo de homicidio, lo cual consideramos que es una decisión acertada, pero como defensa de los periodistas seguimos insistiendo en que lo que en realidad existió en Las Londras fue tentativa de asesinato, porque los acusados estaban encapuchados y planificaron la emboscada que perpetraron realizando disparos con armas de fuego contra las 17 personas”, explicó en contacto telefónico con EL DEBER. Fue el 13 de febrero cuando Guerrero y la comisión de fiscales apeló a la decisión del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1ro de Guarayos, a cargo del juez Roberto Cruz Hurtado Roca, que en la misma audiencia que envió a Palmasola a Paulino Camacho decidió retirar el delito de tentativa de homicidio del proceso. Es así que en la apelación solo se rechazó la resolución del juez que omitía un delito, pues sí se aceptó la detención preventiva que se dictó para el acusado. Este último también está imputado por los otros delitos de: de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia, porte o portación ilícita de arma de fuego y amenazas. Esta jornada se logró que se restituya la tentativa de homicidio, lo cual fue rechazado por la defensa de Camacho, quien incluso llegó a pedir al vocal Nelson Alba que se retire el delito de robo agravado, pues según él, no existió este tipo de hecho. El otro detenido por este caso es Hebert Sixto Canaza Sacaca, quien también se encuentra detenido en Palmasola y está acusado por los mismos delitos que Paulino Camacho. Por su parte, Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, consideró que la decisión del vocal es “sabia y lógica”, al indicar que “no podía ser que Canaza sea acusado por intento de homicidio y Camacho no, cuando se supone que ambos participaron en el mismo violento secuestro”. Además, Mendez dijo que de acuerdo al cuadernillo de investigación y al testimonio de las víctimas, Camacho era el más violento y peligroso del grupo armado, puesto que fue la persona que le disparó con un arma de fuego al periodista de ATB y luego golpeó a otros afectados del hecho. “Con esta determinación, la justicia se vuelve a reivindicar. Sin embargo, esto no acaba ahí, porque aún estamos pidiendo la reconstrucción de los hechos, que se ejecuten los otros tres mandamientos de aprehensión que fueron librados, y se desarticule a todo el grupo de encapuchados que aún continúa operando”, agregó Méndez en contactó telefónico con EL DEBER.