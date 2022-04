Preocupan los datos de vacunación en el departamento de La Paz: Deberíamos estar sobre el 80%





19/04/2022 - 19:16:33

Erbol.- El jefe de Epidemiología del Sedes de La Paz, Miguel Ángel Quispe, manifestó que existe preocupación por el porcentaje de cobertura de la vacuna anticovid en el departamento, por lo cual no se puede pensar en levantar las medidas de bioseguridad vigentes. “Lastimosamente a nivel departamental no subimos el 70% con la primera dosis y más del 40% con la segunda dosis y la tercera dosis estamos por menos del 10%. Son datos que a nivel departamental son preocupantes, porque deberíamos estar ya a estas alturas sobre el 80%”, dijo Quispe. Detalló que particularmente en el área rural existen bajas coberturas de vacunación, puesto que la primera dosis no llega al 40%, la segunda está alrededor del 30%. En ese marco, el Director de Epidemiología señaló que no se puede pensar aún en el departamento en levantar las medidas contra la pandemia, como sucede en otros países. “Hay mucha susceptibilidad, porque hay mucha población que no se vacuna lastimosamente”, agregó. Explicó que otros países optaron por levantar medidas porque tienen muy buenas coberturas de vacunación, además de un sistema de salud mucho más solvente y preparado que Bolivia. Llamó a la población no vacunada a que reciba las dosis y que se impulse la vacunación en las unidades educativas.