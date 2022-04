Las raras teorías que rodean a Luis Miguel cuando cumple 52 años





19/04/2022 - 18:15:50

Quién.- Luis Miguel, uno de los máximos ídolos de México, cumple este martes 19 de abril 52 años de vida, pero a principios de la década de los 90, la noticia de su supuesta muerte sacudió al medio del espectáculo. Se trató de una teoría de conspiración similar a la que se promovió en el caso de Paul McCartney cuando se dijo que el músico había fallecido el 9 de noviembre de 1966 durante un accidente automovilístico en su Aston Martin, justo en el cruce de Abbey Road y Belsize Road en Londres, Inglaterra. Se especuló que el entonces integrante de The Beatles había perdido el control del volante y terminó debajo de un camión que lo decapitó. Se dijo que, para no afectar el desarrollo de la afamada banda, los integrantes y el productor George Martin decidieron reemplazarlo por un doble. En el caso de Luis Miguel, trascendió hace más de 30 años que el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, había ordenado asesinarlo luego de enterarse que su hija Cecilia sostenía un romance a escondidas con el cantante. De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, los hechos ocurrieron de otra manera. En 2019 dijo que en 1992, en la entonces Residencia Oficial de los Pinos, se llevó a cabo una fiesta en la que LuisMi comenzó a sentirse mal. Le dolía mucho el pecho y terminó por desvanecerse hasta morir. El cadáver del ídolo habría sido sepultado en los jardines. Otra versión apunta a que El Sol falleció a los 22 años en un accidente mientras esquiaba. Finalmente, la última teoría asegura que, también siendo veinteañero, perdió la vida a causa de una sobredosis de drogas. La clarividente Deseret Tavares, tiene una afirmación similar. Se dijo que su "muerte" no convenía a la industria del entretenimiento, por lo que diversos ejecutivos de la disquera que lo representaba, eligieron a un cantante que tuviera un tono similar al de su voz. La versión sostiene que al usurpador lo sometieron a varias cirugías plásticas a fin de que fuera lo más parecido al intérprete de La incondicional y ya recuperado, lo lanzaron al escenario. Nada de esto fue confirmado, incluso, todas las teorías son poco creíbles dado que el artista nunca hizo una pausa en su carrera y continuó ofreciendo conciertos a nivel internacional, así como grabando discos. Este 19 de abril, Luis Miguel, quien desde hace varios años permanece alejado del ámbito musical, celebra su cumpleaños 52 al publicar fotografías inéditas de él en su cuenta oficial de Tik Tok.