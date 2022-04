Iglesias evangélicas dicen que instruirán a sus fieles no responder preguntas del censo





19/04/2022 - 17:34:45

Página Siete.- El presidente del Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia, Luis Aruquipa, advirtió este martes que se instruirá a sus feligreses no responder las preguntas de la boleta del Censo de Población y Vivienda 2022, previsto para el 16 de noviembre próximo, debido a que consideran fraudulento y con vicios de nulidad el proceso, al no querer incorporar la pregunta sobre la religión. “Vamos a instruir que no respondan la pregunta de la hoja censal, no vamos a participar. Vamos a hacer una alianza con la Iglesia Católica, con los mormones, con los testigos de Jehová, con todas las iglesias que están dispuestas a defender nuestra fe. No nos arrepentimos del Evangelio porque es poder de Dios, no vamos a participar en un censo que lo vemos como fraudulento y con vicios de nulidad”, afirmó Aruquipa, según el reporte de Gigavisión. Agregó que al no recibir respuestas a las varias notas de audiencia y solicitudes de incluir la pregunta sobre la religión, que fueron enviadas al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Claure, se dispondrá el desacato de responder la boleta censal. En su criterio, el hecho de que no se incluya la categoría de religión y mestizo en la boleta del Censo de Población y Vivienda 2022, significa ir en contra de la corriente de la historia boliviana y evitar que se defina la identidad de ser una nación que, en su mayoría, el 90% de la población boliviana, son “fervorosos creyentes cristianos”. A fines de marzo pasado, el Consejo Nacional Cristiano solicitó al Gobierno que incluya en la boleta censal una consulta sobre qué religión practica cada boliviano. En el Censo de 2012 se omitió esa pregunta, por la baja cantidad de personas que practicaban un dogma de fe.