IBCE: Bolivia obtuvo $us 21.000 millones por exportaciones de alimentos entre 2006 y 2021





19/04/2022 - 17:29:41

ABI.- Bolivia obtuvo $us 21.000 millones por las exportaciones de 38,3 millones de toneladas (t) de alimentos al mercado externo entre los años 2026 y 2021, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). “Entre 2006 y 2021, las exportaciones de alimentos superaron los 21 mil millones de dólares, siendo equivalentes a 38,3 millones de toneladas”, se le lee en el reporte bisemanal de esa entidad publicado este martes. Según ese informe, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas externas de alimentos alcanzaron su máximo histórico en 2021, al registrar los $us 2.113 millones. “En 2021, los países de la Comunidad Andina fueron los principales compradores de alimentos del país, concentrando el 72%. En la gestión pasada, Santa Cruz fue el mayor exportador de alimentos, con gran margen de diferencia, le siguieron Beni y Cochabamba”, indica. Bolivia exporta soya, girasol, madera, castaña, azúcar, bananas, leche, carne bovina, quinua, café, frijol, palmito, producidos en regiones como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí, Beni, Pando.