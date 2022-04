Sector de turismo demanda condiciones para el ingreso de visitantes del exterior





19/04/2022 - 17:25:54

Erbol.- Sectores económicos vinculados al turismo y hotelería demandaron al Gobierno flexibilizar las medidas que perjudican el ingreso de visitantes del exterior, como los registros y pruebas PCR, con el objetivo de facilitar el flujo turístico y la reactivación económica del rubro. El pronunciamiento fue emitido durante una protesta en plaza Murillo, en la cual estaban representantes de empresarios, microempresarios y artesanos. Entre las demandas está la abrogación del Decreto 4574, el cual establece la obligación del registro de turistas y de sanción para quienes no cumplan. Los operadores de turismo denunciaron que funcionarios de Migración le cobran a los turistas que no cumplen con enviar los formularios y que, además, se les pide los registros mediante internet, cuando hay lugares fronterizos cuando no hay ese servicio. Otro pedido es que se levante la exigencia del certificado de PCR para turistas, puesto que ya no se está pidiendo en otros países. Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana de Hotelería, señaló que al menos dos mil empresas y decenas de miles de artesanos están “estrangulados” económicamente con las condiciones de ingreso para las turistas. Pidió al gobierno que haga de Bolivia un país hospitalario y reciba con los brazos abiertos a los turistas, puesto que con el Decreto 4574 se muestra una imagen de país hostil y poco cordial que no recibe con agrado a los turistas. Con esos pedidos, el sector del turismo dio 72 horas al presidente Luis Arce para escucharlos, sino de lo contario anunció que sus afiliados a nivel nacional irán a las calles para protestas.