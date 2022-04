Ormachea: Juicio de responsabilidades a Añez por el caso EBA descarta que hubo golpe en 2019





19/04/2022 - 17:06:45

Los Tiempos.- La decisión de la Sala Penal Cuarta de La Paz, que remitió el proceso penal contra Jeanine Áñez sobre la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) a un juicio de responsabilidades, confirmó que en Bolivia no se gestó ningún golpe de Estado en 2019, como señalan desde el MAS, según el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea. "Ésta es una demostración clarísima de que no ha existido golpe de Estado en Bolivia porque el sistema judicial boliviano está admitiendo la constitucionalidad y la legalidad absoluta del gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez", declaró Ormachea a la ANF. La Sala Penal Cuarta de La Paz resolvió trasladar el proceso penal de Añez al trámite de juicio de responsabilidades, luego que recibió la competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se llevó a consulta el caso. Ormachea explicó que solamente los Presidentes constitucionales pueden ser llevados a un juicio de responsabilidades en el Legislativo; por tanto, la decisión de la Sala Penal Cuarta de La Paz confirmó que la presidencia transitoria de Áñez estuvo en el marco de la Constitución. "Se confirma la constitucionalidad del gobierno transitorio de Áñez y su absoluta legalidad y legitimidad; por tanto, no ha existido ningún golpe de Estado, no ha habido nunca golpe de Estado en Bolivia y esto lo ha corroborado la justicia en La Paz el día de ayer", reiteró el legislador. En tanto, el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, expresó su desacuerdo sobre la decisión de la Sala Penal Cuarta de La Paz, sobre el caso EBA, contra la exmandataria. "Respetamos, pero no compartimos, ojalá podamos revertir esta decisión porque estamos convencidos de que la señora Añez, debe ser juzgada por vía ordinaria", declaró Gutiérrez, según información difundida por la Cámara de Senadores. Juanito Angulo, legislador del oficialismo, consideró que la expresidenta debe ser juzgada sea en la vía ordinaria o por un juicio de responsabilidad por el caso EBA, aunque no confirmó que en el MAS acepten un juicio de responsabilidades contra la expresidenta. "Vamos a analizar internamente, tenemos comisiones y comités que tienen que remitir esta resolución que va remitir a la Asamblea Legislativa, entonces vamos a analizar, cuál es la situación", aclaró Angulo.