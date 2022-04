Iván Arias atribuye la muerte de Aramayo a una justicia podrida





19/04/2022 - 16:39:17

El alcalde Iván Arias rindió este martes un homenaje a Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena, con un minuto de silencio en el Salón Rojo del Palacio Consistorial, y entonces atribuyó la muerte de quien denunciara un desfalco millonario en 2015 a una “justicia corrupta y podrida”. “Esta mañana me he levantado triste porque a un señor, víctima de la injusticia, siete años preso, 256 procesos, lo ha matado la justicia corrupta y podrida”, dijo Arias poco antes de la aprobación de la Resolución Ejecutiva Nº 146, del presupuesto reformulado 2022 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que incluye el crédito bancario de los 175 millones de bolivianos.



“Pido un minuto de silencio”, dijo el alcalde de La Paz a los concejales, subalcaldes, secretarios municipales, juntas vecinales de los nueve macrodistritos de La Paz y medios de prensa, presentes en el Salón Rojo.



El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que Aramayo falleció este martes a las 05:40 por un “paro cardiorrespiratorio secundario a todas las enfermedades que presentaba el paciente”, en el Hospital Municipal Cotahuma y donde ingresó el sábado a una sala de terapia intensiva.



“A las 05:40 a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, Marco murió; pido un minuto de silencio por este hombre que es víctima de la injusticia, que es víctima de todo lo que sufren miles de bolivianos porque no hay quien los defienda”, dijo el burgomaestre.



El alcalde agregó que la familia de Aramayo atraviesa un momento de enorme dolor ante la pérdida de su ser amado. “Sufre por supuesto mucho más la familia, hace tres días cuando yo pedí que lo trasladaran a nuestro hospital, porque en el hospital donde estaba, no tenían las mínimas condiciones; hablé con su esposa, solo lloraba y lloraba”, lamentó. “Consuelo para la señora, consuelo para la familia, pero ¡qué podrida está la justicia! ¡Realmente qué podrida está!”, enfatizó Arias y afirmó que las personas que robaron y estafaron al Fondo Indígena, se encuentran libres en las calles.



“Este señor (Marco Antonio Aramayo) lleva en su espíritu una carga de este dolor, los que robaron, los que estafaron, están libres, los que robaron y estafaron tienen el atrevimiento todavía de decirte, ‘tú eres ladrón’, que pena”, dijo Arias.



Aramayo reveló en 2016 que dos años antes la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo (MAS), autorizó el desembolso de 575 millones de bolivianos, en pleno año electoral, pese a la deuda y a la quiebra técnica del Fondo Indígena.



El alcalde de La Paz, Iván Arias, recordó el sábado que durante todo este tiempo de detención, Aramayo “ha registrado en su diario su encierro en 56 cárceles, las innumerables veces que fue cautelado, las incontables que no fue notificado, los nombres de jueces, fiscales y abogados que –dice– son sus ‘verdugos’, por no declararse culpable”.



La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) informó el sábado que “Aramayo está injustamente detenido acusado de ‘incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado’, cuando lo que hizo fue denunciar (en 2015) los negociados y la corrupción de autoridades y dirigentes indígenas que recibieron en cuentas personales aproximadamente 170 millones de dólares del Fondioc”.