Ministro de Justicia dice que la justicia no ha sido humana en el caso de Aramayo





19/04/2022 - 16:29:55

Erbol.-. A tiempo de expresar sus condolencias por la muerte del exdirector del Fondioc, Marco Aramayo, el ministro de Justicia, Iván Lima, manifestó que la justicia no ha sido humana en este caso y no se han tomado medidas para preservar la vida del privado de libertad. Aramayo falleció este martes, después de sufrir complicaciones en su salud. Estaba preso por siete años por el caso Fondo Indígena, con más de 200 procesos en su contra, según su defensa. “Hay una justicia que no ha sido humana, que no ha tomado las medidas necesarias para preservar en primer lugar la vida y la salud de este exfuncionario de Estado. La situación que se ha producido es una situación triste, merece que la evaluemos y reflexionemos profundamente”, dijo Lima. Dijo que “no es admisible que una persona tenga que vivir la situación que ha vivido el señor Aramayo y su familia”, por lo cual es momento de empezar a poner soluciones estructurales. El Ministro afirmó que Régimen Penitenciario ha trabajado por lograr las mejores condiciones para los reclusos. Sin embargo, reconoció que el Estado es responsable de la salud y la vida de todo privado de libertad. En ese marco, manifestó que se deberá hacer una evaluación de toda la actuación que han tenido las diferentes instancias en el caso de Aramayo. Asimismo, Lima recordó que durante la gestión de Evo Morales se propuso la Ley del Sistema Penal y que la misma quedó sin efecto, por movilizaciones de algunos sectores. Aseveró que con esa norma no se habría producido este desenlace.