Canciller: Chile no puede pretender tener un derecho adquirido para usar el 100% de las aguas del Silala





19/04/2022 - 16:01:47

ABI.- El canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Rogelio Mayta, sostuvo este martes que Chile no tiene ningún derecho adquirido para usar el 100% de las aguas de los manantiales del Silala. “Chile no puede pretender tener un derecho adquirido para usar el 100 por ciento de las aguas del Silala, eso lo hemos dejado muy claro en las audiencias orales, al extremo de que Chile ha reconocido y expresado que no pretende tener ese derecho”, aseguró en conferencia de prensa. La autoridad se refirió al caso luego de hacer un balance de la participación del equipo de expertos internacionales en el caso del estatus y uso de las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Bolivia ratificó que la CIJ debe emitir un fallo que reconozca su soberanía sobre los canales e infraestructura de las aguas del Silala, porque Chile acepta tal propiedad territorial. Así lo afirmó el martes 5 de abril, Mathias Forteau, abogado internacional que asesora al Estado plurinacional en el litigio por los manantiales. “Esperamos que este fallo que emita la corte sea equilibrado, que atienda a los criterios que Bolivia ha expresado, a los documentos que ha presentado, y esperamos que en ese marco se preserve los derechos de nuestro país y de nuestro pueblo”, dijo. Hizo énfasis en que Chile reconoce la soberanía que Bolivia tiene sobre los canales y los sistemas de drenaje artificiales del Silala, situados en su territorio, así como el derecho de decidir si los mismos deben mantenerse y de qué manera. Se refirió al caso luego de que Chile planteara que una restauración de los humedales puede justificar un posible desmantelamiento de estas infraestructuras, incluso alienta a Bolivia a restaurar estas zonas.