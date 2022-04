Muerte de Aramayo: Oposición recrimina al MAS, a la Justicia y reparte calificativos





19/04/2022 - 10:28:52

Opinión.- La muerte de Marco Antonio Aramayo comienza a generar diferentes reacciones en la esfera política boliviana, sobre todo, en la oposición. A pocas horas de que se confirmara el fallecimiento del hombre que dirigió el Fondo Indígena (de 2013 a 2015) y que denunció movimientos irregulares al interior de esa entidad, perdió la vida, luego de estar internado en una unidad de terapia intensiva, en La Paz. Se encontraba intubado en el Hospital de Cotahuma. Aramayo estuvo preso durante siete años y enfrentaba 256 procesos por presunta corrupción. En 2016, el ahora extinto acusó a Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural, habría dado el visto bueno para desembolsar 575 millones de bolivianos, incluso en un contexto adverso de quiebra en el Fondo. Tras el deceso de Aramayo, que fue reportado por distintos medios del país, mismos que citaron como fuente a su esposa, la oposición se enfiló detrás de un pilar en común: criticar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a la Justicia boliviana, a la que tildan de partidaria. El empresario Samuel Doria Medina, quien en 2020 se presentó como candidato a los comicios en compañía de Jeanine Áñez (Juntos), utilizó las redes sociales para lanzar una crítica directa. "Marco Antonio Aramayo vivió un calvario antes de morir en prisión. No es el primero y seguramente no será el último, si no nos rebelamos contra la degeneración de la Justicia. El MAS es responsable de este desenlace. La historia también juzgará". El expresidente Jorge Tuto Quiroga, por su lado, recordó que Aramayo estuvo preso, aunque a ello añadió que "atentaron contra su vida". Incluso, apuntó contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Como Bakovic, hace unos años, Marco Aramayo fue amordazado con innumerables juicios, encarcelado mientras se atentaba contra su salud, y con los responsables impunes. Justicia cruel azul ante silencio cómplice de @CIDH. Que su alma descanse en paz después de sufrir años de maldad". Virginio Lema, por su parte, también culpó al oficialismo por el deceso. "La #MafiaMasista suma hoy una nueva víctima. Son cientos los masacrados por el régimen. Con los delincuentes no se negocia, cárcel para la lacra masista", escribió en Twitter. Carlos Mesa, exmandatario del país, ha calificado la muerte del exdirector del Fondioc como un "asesinato". "El terrible y progresivo asesinato de Marco Aramayo es la evidencia de una mafia política judicial masista que por 16 años protegió la corrupción y persiguió hasta su eliminación a quienes la denunciaron, y una advertencia a la permisividad e inacción de toda la sociedad".