Defensa de Aramayo acudiría a instancias internacionales: Sus derechos han sido vulnerados de formas inimaginables





19/04/2022 - 10:16:04

Erbol.- Tras el fallecimiento del exdirector del Fondo Indígena, Marco Aramayo, su abogado Héctor Castellón manifestó la posibilidad de acudir a instancias internaciones para hacer conocer el caso y las vulneraciones a sus derechos que sufrió el exfuncionario. “Se va a acudir a instancias internacionales, inclusive de ser necesario, porque los derechos humanos de Marco han sido vulnerados de formas inimaginables. Entonces yo creo que es importante que la comunidad internacional sepa que mientras no haya un cambio real del poder judicial, este puede ser el destino de cualquiera de los ciudadanos bolivianos”, dijo Castellón. Aramayo estuvo preso durante siete años por el caso Fondo Indígena, con más de 200 procesos en su contra. La Defensoría del Pueblo evidenció vulneración al debido proceso y que la cantidad de denuncias hicieron imposible su defensa técnica. El exdirector del Fondioc ya tenía problemas de hipertensión, pero desde la semana pasada tuvo complicaciones por diabetes y sufrió un paro cardiaco. Entonces, fue internado en terapia intensiva en el Hospital Cotahuma, sin embargo, falleció la madrugada de este martes con un nuevo paro cardiorrespiratorio. El abogado Castellón resaltó la entereza de Aramayo, quien prefirió estar en la cárcel luchando para demostrar su inocencia, a pesar de que podía salir libre declarándose culpable en un juicio abreviado. Destacó que Aramayo falleció cumpliendo su lo que decía: “prefiero morir en paz sabiendo que yo no soy responsable de nada, a tener que recuperar mi libertad asumiendo una culpa que no tengo simplemente para apañar actos que corresponden a otras personas”. El jurista pidió que se investigue la forma en que Aramayo fue tratado en estos siete años, tanto de parte del poder judicial, por el Ministerio Público, Régimen Penitenciario y por quienes han sido responsables de manejarlo como un “objeto”. Dijo que Aramayo sufrió siete años de prisión, de persecución, de tortura psicológica y física constante, además de una falta de previsión de parte del Régimen Penitenciario y carencia de control del sistema judicial. Señaló que hubo una persecución “encarnizada”, hasta incluso dos semanas antes de su muerte cuando fue su última audiencia.