Gente con enfermedades raras gasta hasta $us 150 mil al año

19/04/2022

Opinión.- Qhana Uj era el nombre de un niño emblema de las enfermedades raras en el país. Él no solo dio nombre a una fundación en Cochabamba, también inspiró un proyecto de Ley de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes en Bolivia. El menor murió el año pasado con adrenoleucodistrofia, una enfermedad poco frecuente y la más común dentro las leucodistrofias, un trastorno genético raro que afecta al sistema nervioso central que está formado por el cerebro y médula espinal. Las personas que padecen alguna leucodistrofia tienen pérdidas del tono muscular, equilibrio y movilidad. Además, problemas de desarrollo, respiratorios y convulsiones, por mencionar solo algunos. Cada caso es único. Hay menores de edad que aparentemente nacen con un estado de salud perfecto, pero con el transcurso del tiempo empieza la degeneración, según el genetistas y vicepresidente de la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes (ABEPOF), Rafael Montaño. La patología de Qhana Uj es una entre las más de 50 enfermedades raras o poco frecuentes contabilizadas de manera no oficial en Bolivia, según la base de datos de la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un mal es considerado poco frecuente cuando se da en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes. DETALLES La familia de Qhana Uj, los Guzmán Martínez de la ciudad Cochabamba, continúa comprometida en su lucha por “un mundo sin leucodistrofias”. Organizaron campañas para encontrar casos sospechosos, con la finalidad de dar un diagnóstico precoz y brindar un asesoramiento genético, con el apoyo del Instituto Kennedy Krieger de Baltimore y la Fundación Lautaro Te Necesita (Argentina). La mamá de Qhana Uj, Irma Martínez, es la presidenta de la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes y confesó a OPINIÓN que la situación de las familias con este tipo de enfermos es “catastrófica”, debido a que tienen múltiples necesidades. El genetista Rafael Montaño respaldó esta situación indicando que hay enfermos que requieren hasta 150 mil dólares anuales para llevar adelante tratamientos. Esta inversión económica se da, por ejemplo, cuando se detectan enfermedades del metabolismo, que agrupa a centenares de males raros de baja incidencia, pero que a menudo no tienen tratamiento y su diagnóstico es complejo. En Bolivia, los especialistas que dan con algún mal metabólico recurren a Terapia de Reemplazo Enzimático (TRE), que demanda esta inversión promedio de casi tres mil bolivianos al día. Martínez lamentó que la mayoría de los seguros no den cobertura a este tipo de males, lo que obliga a que los afectados tomen la decisión de salir del país. MÁS MALES Otros males poco frecuentes detectados en Bolivia son la amiloidosis, que es una enfermedad que se produce cuando una proteína anormal, llamada amiloide, se acumula en los órganos e interfiere en su funcionamiento normal. Los síntomas dependen del órgano que esté afectado. Pueden incluir hinchazón, fatiga, debilidad, dificultad para respirar y entumecimiento, hormigueo o dolor en las manos y los pies. También hay gente del país que vive con el Síndrome de Marfan, que le provoca esternón sobresalido o hundido, paladar alto y arqueado, dientes apiñados, soplos cardíacos y miopía extrema, entre otros. En lista de casos registrados por la Alianza también hay pacientes con el Síndrome del Maullido de gato o Cri Du Chat. Se denomina así porque el llanto de un paciente pediátrico con este mal es parecido al llanto de un felino. Este raro trastorno genético es causado por mutaciones en el cromosoma 5. Además del llanto característico, las personas tienen disfagia, bajo peso al nacer, crecimiento deficiente y graves discapacidades cognitivas del habla y motoras. SITUACIÓN Hay gente con enfermedades poco frecuentes en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí, Tarija, Oruro y Sucre, falta por conocer la situación de Beni y Pando. Algunos peregrinaron hasta más de seis años por un diagnóstico, otros viven aún sin saber qué mal los aqueja y unos cuantos fallecieron sin conocer su diagnóstico. Esto se debe a que los especialistas en estas áreas son escasos en Bolivia, hay máximo seis genetistas. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través de su proyecto de Telemedicina, es el centro de referencia a nivel nacional para enfermedades genéticas. Creación En agosto de 2021 se conformó la Alianza Boliviana de Enfermedades Poco Frecuentes (ABEPOF), con múltiples objetivos, entre ellos darles una vida digna a las familias y pacientes que tienen estas patologías.