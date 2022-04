Tarija y Chuquisaca trabajarán una agenda alterna a Margarita





19/04/2022 - 08:10:17

El País.- Autoridades de Tarija y Chuquisaca convinieron trabajar en una agenda conjunta más allá de los hidrocarburos, además de respetar las posturas que cada región pueda tener sobre el nuevo estudio del factor de distribución del campo compartido Margarita-Huacaya, sin que esto genere un distanciamiento entre ambos departamentos, y que, por el contrario, sea motivo de unidad. El acuerdo se dio tras una reunión realizada el pasado lunes en el municipio de Camargo, donde participaron los gobernadores Oscar Montes y Damián Condori, además de los presidentes de las asambleas legislativas departamentales y las dirigencias cívicas de ambas regiones. Este encuentro surge a raíz de la disputa suscitada por el hallazgo de gas en el pozo Margarita 10, que es parte del campo Margarita Huacaya, pero que se encuentra en territorio chuquisaqueño, situación que ha tensionado la relación con Tarija, esto por las posturas diferentes que tiene cada departamento al defender sus intereses. Después de la reunión Al terminar la reunión, las autoridades de ambas regiones dieron una conferencia de prensa, en la que destacaron, que cada departamento defenderá su posición en el marco del “respeto”, sin que esto genere un distanciamiento. El Gobernador de Chuquisaca señaló que antes de que exista una brecha divisoria, se definió encarar una agenda conjunta de trabajo, para luchar contra un enemigo en común, como lo es la pobreza, desempleo y la migración. “Tomamos como ejes centrales para que podamos llevar adelante reuniones permanentes sobre las políticas de hidrocarburos, como departamentos productores que somos, Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, que seguramente para las siguientes reuniones los invitaremos para que sean parte de este equipo de trabajo, y ser parte en cuanto a la fiscalización y lineamientos en los hidrocarburos”, dijo. Condori refirió que los secretarios de hidrocarburos de ambos departamentos llevarán adelante un trabajo técnico, para que puedan ir diseñando los ejes centrales en materia de hidrocarburos y gas. La autoridad chuquisaqueña remarcó que a ambos departamentos también los une el tema de integración caminera, electrificación, salud, reactivación económica, para lo que prevén comisionar a profesionales que elaboren un diagnóstico de la situación del sur del país. El campo Margarita-Huacaya En cuanto a la “manzana de la discordia”, que viene a ser el campo Margarita-Huacaya, que a raíz del hallazgo de gas en el pozo Margarita 10 puso sobre tapete la posibilidad de realizar un nuevo estudio de factor de distribución del megacampo, Condori dejó entrever que cada departamento respetará la postura del otro. “Nos hemos comprometido a respetar la decisión o el estudio que salga”, apuntó. En complemento, el gobernador Montes mencionó que Tarija ve con preocupación el hecho que pueda darse un nuevo estudio de factor de distribución, esto debido a que este departamento no ha sido debidamente informado como manda el procedimiento. “Chuquisaca tiene expectativas sobre este nuevo factor de distribución, a partir de que hay un campo que está en territorio tarijeño que ya se ha agotado y hay un campo nuevo en sector chuquisaqueño. Sin embargo, hemos acordado que, dentro del respeto de la ley, cada uno va a defender su posición, pero que de ninguna manera esa defensa tenga que ser motivo de distanciamiento entre nosotros. Cada uno va a defender lo que nuestros pueblos nos exijan que defendamos, lo que nuestro criterio técnico nos exige que defendamos, pero eso de ninguna manera tiene que ser motivo de desencuentro entre nosotros”, apuntó. Montes dijo que el hecho que cada uno plantee su posición en las instancias que corresponda, no tiene por qué significar un distanciamiento entre ambos departamentos. Es por eso el motivo de ampliar la agenda de trabajo, que va desde la necesidad de tener una nueva ley de hidrocarburos, de conocer cuál es la política hidrocarburífera del Gobierno, de conocer qué está pasando con la exportación de la riqueza hidrocarburífera, tanto en GLP y urea, que no están dejando regalías. El Gobernador de Tarija explicó que entre los acuerdos que se dieron, es conminar a los delegados de ambos departamentos ante el Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que deben empezar a coordinar con el propósito de lograr obtener la mayor cantidad de información verídica y confiable. 6 empresas quieren el estudio de YPFB El lunes se llevó adelante la apertura de sobres de las empresas que se han presentado para realizar el nuevo estudio de factor de distribución en el campo Margarita-Huacaya. Son seis las empresas que compiten, entre las que se encuentran: Sproule International Limited; Degolyer And Macnautghton Corp; VYP Consultuing Services Colombia SAS; Miller And lents LTD; LCV del Perú SAC y Mediciones Geolec Chile SPA. Al respecto, el asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, manifestó que Tarija mantiene la postura de que no se está cumpliendo la normativa legal. Adelantó que en los siguientes días el Ejecutivo Departamental planteará los recursos legales o administrativos correspondientes