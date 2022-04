Denuncian que el Gobierno ignora informes para someter a la justicia





19/04/2022 - 08:06:26

Los Tiempos.- El Gobierno cuestiona el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos porque es un documento que no puede ser ignorado por Bolivia, manipulado o interpretado a su favor, porque es un documento sin tintes políticos que refleja la realidad del sistema judicial boliviano y su sometimiento al Órgano Ejecutivo, sostienen analistas y asambleístas nacionales de oposición. “No solamente es el informe de EEUU, de la CIDH, del Parlamento Europeo, del relator de la ONU, entre otros, que hacen referencia al estado de la administración de justicia en Bolivia. Obviamente, el Gobierno va a rechazar el de EEUU, porque no puede desentenderse de que ha sido frontal y directo”, señaló el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca. De manera coincidente, el abogado penalista Eusebio Vera refirió que es un informe del que no puede desligarse el Gobierno porque sólo “refleja la realidad de lo que ocurre en al administración de justicia, porque además siempre se ha dedicado a descalificar documentos que reflejan una real situación judicial boliviana”. Sometimiento Según los legistas, al Órgano Ejecutivo le conviene mantener el estado actual en que se encuentra el sistema de justicia para continuar ejerciendo el poder de manera discriminada. “Es el propio Órgano Ejecutivo que le conviene que esté en este estado caótico, le conviene porque es ahí donde rescata mayores logros y beneficios a su conveniencia”, sostiene Vera. Para Coca, tener una justicia sometida le permite al Gobierno llevar adelante los procesos con abuso de poder, porque al tener un órgano independiente no le permitirá que actúe de manera discrecional. “A qué Gobierno le conviene tener una administración de justicia que le ponga freno cuando quiera abusar de los derechos de la gente, solamente un gobierno que esté apegado a la ley y que tenga por consigna un Estado de derecho. Sólo a un Gobierno así le va a interesar tener una administración de justicia imparcial de que cuando el Gobierno quiere crecer en el poder ponerle freno”, dijo. Politización Para los asambleístas nacionales de oposición, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene como un brazo operativo a la justicia para perseguir a quienes no comulguen con sus consignas o no simpaticen con sus ideas. “Es un mecanismo que el MAS siempre ha utilizado. Para ellos, la justicia es aquella que obedece lineamientos de poder político, y, si cuestionan este sistema, es calificada de intromisión”, manifestó el senador por Comunidad Ciudadano (CC) Santiago Ticona. El diputado Alejandro Reyes (CC) refiere que éste no es el primer informe que cuestiona el sometimiento, la cooptación de la justicia en manos del Ejecutivo. “Este informe señala a este Gobierno como un perseguidor político, que no tiene justicia independiente, que por lo tanto su democracia es débil, además de relatar todo lo acontecido tal cual”, indicó. Reforma queda sólo en palabras Analistas y asambleístas nacionales de oposición señalan que el planteamiento del Gobierno de una reforma judicial es un mero discurso, porque lo único que busca es tener de rehén a este sistema. “Se ha llevado adelante una serie de acciones para reformar la justicia, esto viene desde la época de Evo Morales, pese a que fue la exautoridad que cooptó a este poder con sus elecciones”, señaló el abogado Eusebio Vera. El abogado Pual Antonio Coca recordó que el ministro de Justicia, Iván Lima, desde que asumió el cargo, anunció que iba a hacer una reforma estructural, pero que hasta el momento no hay nada. “Llevamos muchos años perdidos en la búsqueda de una justicia pronta, oportuna e independiente. Un fracaso, no hay soluciones hasta el momento”, sostuvo.