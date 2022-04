Caso EBA abre vía para que Añez no enfrente en adelante juicios ordinarios





19/04/2022 - 07:41:43

Página Siete.- La Sala Penal Cuarta de La Paz resolvió ayer que la expresidenta Jeanine Añez sea procesada en un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria, en el caso de una supuesta designación irregular de una funcionaria en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). Con esa medida, abogados aseguraron que a partir de la fecha ya no se podrá enjuiciar en la vía penal a la exmandataria; el Gobierno anunció que presentará un recurso constitucional para revertir esa decisión judicial. “Se ha resuelto que un tribunal ordinario no tendría competencia para juzgar a la exmandataria por una resolución dictada dentro del periodo de su mandato. Al tener la Ley 044 plena vigencia, corresponde que ella sea juzgada a través de un juicio de responsabilidades ¿Qué significa esto? A partir de ahora no van a poder abrirse nuevos procesos por resoluciones o acciones dictadas en su mandato presidencial”, informó ayer Norka Cuéllar, abogada de Añez. Añez fue imputada por una presunta designación irregular en EBA, en 2020, cuando ella era presidenta transitoria. La defensa de la expresidenta interpuso varios recursos para que ese caso sea llevado a un juicio de responsabilidades, pero fueron rechazados. Luego se presentó una apelación, en junio de 2021, que recayó en la Sala Penal Cuarta de La Paz. Esa instancia pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre a quiénes debe aplicarse el juicio de privilegio, ya que la Ley 044 no diferencia “entre mandatarios de Estado que hayan sido elegidos democráticamente a través de sufragio universal de los que no siguieron el procedimiento”. El TCP, en su auto constitucional 0440/2021, respondió a la Sala que no le compete hacer esa labor y dejó en sus manos definir la situación de Añez. En ese sentido, la Sala Cuarta resolvió ayer que la exmandataria sea juzgada en un juicio de privilegio. La defensa de Añez aguarda que el resto de tribunales obre de la misma forma en otros casos. Respecto a esa decisión judicial, el abogado constitucionalista Israel Quino explicó que “desde la fecha en Bolivia ya no se podrá enjuiciar en la vía ordinaria a la señora Jeanine Añez con nuevos procesos. Lo dispuesto por la Sala Penal es un precedente jurídico que resolvió que todo presunto delito cometido en el ejercicio de funciones es vía juicio de responsabilidades”. Con esta decisión, el proceso contra Añez se desarrollará en juicio de responsabilidades, es decir que requiere aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional para seguir adelante, previo cumplimiento de procedimientos por parte de la Fiscalía General del Estado. El viceministro de Justicia, Cesar Siles, manifestó: “Existe la posibilidad de presentar complementación y enmienda, y eventualmente alguna acción constitucional, porque nosotros creemos firmemente, como autoridades del Órgano Ejecutivo, que la señora Añez no ha cumplido el procedimiento constitucional legal para ser considerada presidenta”. Por su parte, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que “esa decisión que se ha asumido puede tener todavía, creo, algunos medios de impugnación en la justicia constitucional”. Cuestionó a la oposición por la pretensión de buscar la impunidad para Añez. El diputado José Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que la decisión de la Sala Cuarta demuestra que no hubo golpe de Estado y que el gobierno de Jeanine Añez fue constitucional, por eso ella debe ser juzgada en un juicio de privilegio. Tras conocer el fallo, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, mencionó que “nunca pedimos impunidad, sino que restituyan los derechos robados a mi madre: un juicio justo, presunción de inocencia, defensa en libertad, respeto al debido proceso y juicios de responsabilidades como le corresponde como expresidenta. Hoy se rectificó un paso en tanta injusticia”.