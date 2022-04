EE.UU. boicoteará sesiones del G20 en las que participe Rusia





18/04/2022 - 20:05:05

DW.- La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen, que representa a Estados Unidos esta semana en el encuentro de ministros de Finanzas del G20, boicoteará algunas de las reuniones si Rusia participa en ellas, informó este lunes un alto cargo de su cartera. Yellen tiene previsto participar, sin embargo, en la reunión inaugural del G20, dedicada a la economía global. El encuentro reunirá en parte virtualmente, el miércoles, a los ministros de Finanzas y banqueros centrales de estos países, de los que forma parte Rusia. Estados Unidos no quiere que la presencia de funcionarios rusos en el G20 impida los trabajos del grupo, dijo el funcionario, quien subrayó que esta cita no puede ser una reunión como otras para Rusia. El ministro de Finanzas ruso asistirá virtualmente a algunas sesiones, agregó. Varios países del G7 podrían abandonar la reunión del G20 cuando hable Rusia, informó el viernes el Ministerio de Economía de Francia. Además, Estados Unidos y sus aliados "continuarán sus esfuerzos" para aumentar la presión económica sobre Rusia, advirtió el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado. Un funcionario del ministerio precisó que apuntarán a aquellos que intenten eludir las sanciones contra Moscú. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos se reunirá con el primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, pero no se ha anunciado fecha.



"Guerra ilegal y brutal de Rusia" Janet Yellen también dará una rueda de prensa el jueves a las 11H00 (15H00 GMT). La secretaria del Tesoro "reforzará el compromiso de Estados Unidos con el multilateralismo y promoverá las prioridades políticas de Estados Unidos para una recuperación económica inclusiva", precisó el Tesoro en su comunicado. Entre los principales temas de Washington también destacan la fiscalidad digital global, la lucha contra el calentamiento global y "la creciente crisis mundial de seguridad alimentaria resultante de la guerra brutal e ilegal de Rusia contra Ucrania". El G20 de Finanzas se celebrará el miércoles, dentro de la semana de reuniones de primavera boreal del FMI y el Banco Mundial, para las cuales se esperan pequeñas delegaciones de países en Washington mientras que las ruedas de prensa serán solo virtuales. La rueda de prensa del G20 tendrá lugar el miércoles a las 15H30 (19H30 GMT). Los países occidentales quieren excluir a Rusia del G20. Pero Indonesia, que preside el grupo este año, quiere mantenerse "imparcial". El G20 está integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, China, el Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, Japón, Corea del Sur, Alemania, Canadá, Brasil, México, Argentina, India, Australia, Arabia Saudita, Indonesia, Sudáfrica y Turquía.