Caso EBA: Gobierno insiste en juzgar a Añez por la vía ordinaria y anuncia amparo constitucional





18/04/2022 - 19:41:51

Página Siete.- El Gobierno dice que “respeta” la decisión del tribunal paceño sobre el caso EBA, pero insiste en que la expresidenta Jeanine Añez debe ser juzgada en la vía ordinaria, en ese marco, anuncia un amparo constitucional para revertir la resolución. La Sala Penal Cuarta de La Paz resolvió este lunes que la exmandataria sea procesada a través de un juicio de responsabilidades y no por la vía ordinaria, en el caso de una supuesta designación irregular de una funcionaria en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, indicó que el equipo jurídico del Gobierno espera la resolución para verificar “si existe la posibilidad de complementación o enmienda”, sin embargo, ya se analizan otros caminos legales, entre ellos un amparo constitucional. “Nosotros creemos firmemente de que la señora Añez no ha cumplido el procedimiento constitucional legal para ser considera presidente y por tanto debería ser un juicio ordinario”, señaló, según un reporte del portal Informe Exclusivo. Siles consideró que la decisión del tribunal aún puede ser modificada “por alguna acción que podríamos promover”. “Agotada la vía ordinaría, después de la complementación y enmienda, corresponde un amparo constitucional”, afirmó. Carolina Ribera, la hija de la exmandataria destacó la decisión adoptada por el tribunal paceño y afirmó que "hoy se rectificó un paso en tanta injusticia". Nunca pedimos impunidad sino que restituyan los derechos robados a mi madre:un juicio justo, presunción de inocencia, defensa en libertad, respeto al debido proceso y juicios de responsabilidades cómo le corresponde como ex Presidenta. Hoy se rectificó un paso en tanta injusticia pic.twitter.com/pAbZhbWNNX — caroriberañez (@caroriberanez) April 18, 2022