Caso golpe II: Disponen que testigos declaren en persona ante el tribunal del juicio





18/04/2022 - 19:35:37

Erbol.- El Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz, que lleva adelante el caso denominado “golpe de Estado II”, determinó este lunes que los testigos ofrecidos por las partes se presenten de forma física ante el tribunal del juicio para prestar su declaración. “La declaración de los testigos va ser de manera presencial. Si bien estamos aplicando la modalidad de semipresencialidad, los abogados que gusten estar conectados de manera virtual lo pueden hacer, pero los testigos tienen que estar delante del tribunal”, indicó en audiencia el presidente del la sala, Germán Ramos. Las partes ofrecieron decenas de personas de testigos, tanto de cargo como de descargo, para ser parte del juicio y ofrecer su testimonio ante los jueces. En la audiencia, el abogado de Añez, Alaín De Canedo solicitó que se permita la declaración de testigos por medio virtual, dado que algunos viven en otros departamentos y el traslado a La Paz conlleva gastos, pero el Tribunal rechazó ese pedido bajo el argumento de que la misma defensa pidió audiencias virtuales y que se tiene tiempo para coordinar las declaraciones. El fiscal Omar Mejillones señaló que, de parte del Ministerio Público, la lista de testigos es de 17 a 18 personas. Explicó, sin embargo, que si un testigo no se presenta, no se tomará su declaración y se considerará precluida esa etapa. De parte de la defensa de Añez, el abogado Luis Guillén, recordó que entre los testigos ofrecidos están personas como Adriana Salvatierra y Eva Copa, quienes fueron presidentas del Senado en la crisis de 2019. A diferencia del fiscal, el abogado Guillén sostuvo que de no presentarse el testigo, la declaración se debe reprogramar o el tribunal puede emitir una orden de aprehensión. Dentro de este caso también, la defensa del general Pastor Mendieta solicitó la declaración de Evo Morales y Álvaro García Linera.