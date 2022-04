Un árbitro detuvo el partido para pedirle la mano a una jugadora de baloncesto en medio de una final





18/04/2022 - 16:25:09

Stefan Vukovic, un árbitro de la liga femenina de baloncesto de Montenegro, sorprendió a todos los espectadores hace unos días después de arrodillarse y pedir matrimonio a una de las jugadoras en plena final del torneo. El colegiado le pidió la mano a su novia, Violeta Lazarevic, del ZKK Buducnost Bemax, que disputaba el título contra el ZKK Podgorica. La grabación se volvió viral. La pedida de mano viral tuvo lugar en el estadio Bemax Arena de la ciudad de Podgorica, Montenegro. Numerosos usuarios en redes sociales reaccionaron ante este episodio, uno de los más insólitos en el ámbito deportivo durante los últimos días. Todo ocurrió durante el tramo final del partido de vuelta. Violeta se disponía a lanzar tiros libres. Stefan interrumpió el encuentro y comenzó a acercarse a la jugadora, que no salía de su asombro. El árbitro se arrodilló ante la número 19, bajo una lluvia de aplausos, y le mostró el anillo. La jugadora no se podía creer la escena, ante los gritos de alegría de compañeras y rivales. Tras unos segundos de sorpresa, ambos se fundieron en un abrazo. Después de cruzar algunas palabras, el colegiado le puso el anillo. La emoción en el ambiente se hacía notar. Finalmente, jugadoras locales, visitantes y equipo de árbitros, además de entrenadores, se unieron en un gran abrazo con la pareja. The most wholesome content you’ll see this week! 💍 ❤️



🎥 IG - zkkbuducnostbemax pic.twitter.com/g3VsbPgXEi — FIBA (@FIBA) April 15, 2022 Violeta consiguió una alegría por partida doble, ya que su equipo consiguió llevarse el triunfo. Tras el encuentro, mostró su sorpresa por lo sucedido. "Realmente no tenía idea. Stefan incluso ocultó que arbitraría el partido, no me dijo nada. Yo también estaba enfadada por eso", señaló entre risas. La pivot del ZKK Buducnost Bemax añadió: "El día anterior al partido cumplimos exactamente cuatro años de nuestra relación. Esperaba algo en un futuro cercano, pero no así, en este lugar y en este momento". Al ser preguntada por si le había dicho que sí y por cómo iba a ser la boda, la jugadora apuntó: "Ya veremos. Todo sigue reciente. Cuando era más joven soñaba, como muchas niñas, con bodas de cuento, grandes... Pero ahora me gustaría que fuera muy íntima, con los más cercanos. Espero convencer a Stefan para que así sea". Violeta consiguió 12 puntos en la victoria de su equipo, el ZKK Buducnost Bemax, ante el ZKK Podgorica por 74-40. En la ida también consiguió el triunfo tras imponerse por 70-51. Una eliminatoria de recuerdo que nunca olvidará.