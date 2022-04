Vecina se hartó del que anuncia compro todo por megáfono y le dedicó un pasacalle surrealista





18/04/2022 - 16:15:02

La buena convivencia entre vecinos es una de las metas más buscadas en todo el mundo, pero ¿qué pasa cuando los factores que alteran la tranquilidad y el bienestar general provienen de afuera? Al respecto de este tema, un hombre compartió en las últimas horas desde su cuenta de Twitter una situación con la que muchos otros usuarios se sintieron identificados. Se trata del famoso comprador de muebles y electrodomésticos viejos y usados que recorre las calles de los barrios en el horario “de la siesta”, y, regularmente, los fines de semana. Omar Lavieri publicó en sus redes que una de sus vecinas del barrio porteño de Villa Crespo se había hartado del ruidoso anuncio que el comprador hace desde su altoparlante y que irrumpe con la tranquilidad del descanso dominical, y compartió un insólito pasacalle que la señora le había dedicado: “Señor ‘compro todo’, no grite, baje el volumen. La señora”, mandó a diseñar la vecina. “Villa Crespo, mon amour”, bromeó el usuario, divertido por la queja de su vecina con el trabajador. No obstante, todo parecería indicar que esta molestia también se repite a lo largo y ancho de los barrios del conurbano bonaerense y otras ciudades del país. Así quedó demostrado en la caja de comentarios de la publicación, donde otros internautas manifestaron su apoyo al reclamo de la vecina de ese barrio porteño y realizaron una ola de catarsis con sus experiencias personales. “Mi perro llora acongojado con ese sonido (algo debe haber en la frecuencia)”, “Muy de acuerdo, y más si es domingo temprano”, “Cuando pasa a la siesta y despierta al bebé solo quiero muerte y destrucción”, “Tiene que estar prohibido. No puede ser legal destruir los ovarios así”, “Estoy con la señora a full”, “En mi barrio se cruzan... Hay horarios caóticos... Un día se van a agarrar a trompadas en una esquina”, expresaban molestos los twitteros. Para coronar la situación, Laviere compartió un video del culpable de las quejas de la vecina de Villa Crespo en plena acción, con su camioneta blanca y su parlante a todo volumen, anunciando que busca y compra objetos en desuso.