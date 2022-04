Del Castillo se contradice y afirma que no hay elemento que vincule a Dávila con el narcotráfico





18/04/2022 - 15:56:15

Página Siete.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, entró en contradicciones sobre el caso del exdirector de la fuerza antidroga Maximiliano Dávila. En enero aseguró que este coronel daba protección a una red narcos con el fin de transportar droga a Estados Unidos, pero luego de los ataques de Evo Morales contra su gestión cambió de discurso y ahora sostiene que no hay indicios que vinculen a Dávila con el narcotráfico. La postura se hizo evidente el pasado martes 12 de abril, cuando Del Castillo se presentó a responder un informe sobre la actividad del narcotráfico en áreas protegidas ante la Comisión de Gobierno, Policía y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados. En esa audiencia, el diputado de Creemos, Walthy Egüez, cuestionó al Ministro sobre por qué la Fiscalía investigaba al exdirector de la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) por corrupción y no así por narcotráfico. “La detención de Maximiliano Dávila es porque se abrió una denuncia por legitimación de ganancias ilícitas en territorio nacional, y estaba a cinco minutos de (cruzar) la frontera (hacia Argentina, el 22 de enero). No hemos encontrado, hasta ahora, dentro de nuestra investigación como Policía, un elemento que lo vincule con el narcotráfico”, fue la respuesta que dio Del Castillo al diputado de Creemos. El Ministro señaló que el caso ya pasó de su competencia y será la Fiscalía la que determinará si hay o no un caso por narcotráfico contra el exdirector de la Felcn. El fiscal general Juan Lanchipa y el departamental de La Paz, William Alave, por separado, adelantaron que tampoco encontraron indicios de ese delito contra Dávila. Contradicción Sin embargo, la declaración de Del Castillo ante la Comisión de Gobierno contradice un informe emitido por el mismo funcionario el 26 de enero, en conferencia de prensa, un día después de que Dávila fue recluido en el penal de San Pedro. La autoridad aseguró que una investigación de la Dirección de Inteligencia de la Policía Boliviana, “que tiene coincidencias mayoritariamente con el reporte de Interpol”, dijo, daba cuenta de que el director de la Felcn de la gestión de Evo Morales era parte de una organización dedicada al narcotráfico. “Según la investigación realizada por Inteligencia, la ‘persona uno’ (de un organigrama) sería Maximiliano Dávila, es por eso que la causa iniciada en nuestro país es por legitimación de ganancias ilícitas, como un delito precedente al narcotráfico, en este caso, de protección al narcotráfico”, afirmó en enero Del Castillo. La red de narcos a la que supuestamente protegía Dávila y su grupo, según la investigación de la Policía, estaba liderada por Jorge Roca Zuárez, alias Techo de Paja; Omar Rojas, un expolicía (hermano del exinspector de la Policía Alexander Rojas, designado por el ministro en 2020) e Ignacio Angus Nieto, un supuesto intermediario para la compra de la sustancia, quien resultó ser informante de la DEA. ¿Por qué cambio de discurso Del Castillo? Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, el Ministro se retractó de las acusaciones de narcotráfico contra Dávila debido a las denuncias que hizo el expresidente Morales, sobre la protección de narcotraficantes que involucra los funcionarios designados por Del Castillo. El exmandatario sacó a la luz cuatro audios que implicaban al director de la Felcn José María Velasco, al comandante nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y al viceministro de Sustancias Controladas Jaime Mamani. “Es una disputa interna por el control y la información sobre la actividad del narcotráfico. Hay un nerviosismo por parte del Ministro cuando se pregunta sobre el tema, pero también hay nerviosismo por parte de Evo Morales, por las investigaciones internacionales sobre el narcotráfico en Bolivia y porque él necesita información de primera mano, estar informado sobre los operativos antidroga en el Chapare, de donde es dirigente. Esto ha generado que el ministro empiece a contradecir la información que él mismo ha producido”, afirmó Pedraza. Informe de Inteligencia En enero, Del Castillo expuso la investigación en tres partes y una conclusión, bajo el título de “Caso Dávila”. Primero, hizo una relación sobre la condena de 27 años de prisión que cumplió Roca Suárez en Estados Unidos, por narcotráfico, y su retorno al país en abril de 2018, cuando a su retorno a La Paz fue detenido en el penal de San Pedro para que cumpla otra sentencia de 15 años por el mismo delito. Del Castillo responsabilizó del hecho al golpe de Estado de noviembre de 2019 que denuncia su partido, y señaló a la gestión de Jeanine Añez. En la conferencia dio datos falsos sobre la fecha en que Techo de Paja logró salir de San Pedro por una orden judicial, el 9 de diciembre de 2018, en la gestión de Evo Morales y del exministro de Gobierno Carlos Romero, y no así durante el gobierno de transición de 2020. Reunión Del Castillo detalló que en febrero de 2020, Techo de Paja, Omar Rojas y Angus Nieto se reunieron con el supuesto comprador de la droga, una persona de República Dominicana de iniciales D. R. C., a quien ofrecieron mostrar las pistas de aterrizaje para las avionetas en las que harían los envíos de droga a Estado Unidos, además de los laboratorios de cristalización de la cocaína que ingresaría desde Perú. “En esta reunión, se habló de la pureza de la cocaína que llegaría a ser de un 97%, información que coincide con los informes de la Interpol”, aseveró Del Castillo. “Este es el caso más preciso, en el que tenemos información elaborada dentro del territorio nacional, contrastada con información de organismos internacionales, estamos hablando precisamente de Interpol. De los otros casos (que hay contra Dávila) serán puestos a conocimiento de los distintos medios de comunicación”, insistió el Ministro en enero. Ante todo este panorama, la única respuesta que hubo por parte de Dávila —quién prohibió dar declaraciones a su abogado— corresponde al día que lo encarcelaron en San Pedro. “Ese pequeño burgués, el ministro de Gobierno, no sabe lo que hace (…), porque lo está queriendo involucrar a Evo Morales, soy inocente, soy víctima de ese pequeño burgués, del Ministro de Gobierno”, sostuvo Dávila antes de ser recluido, el 25 de enero. Al día siguiente, Del Castillo lo acusó de ser quien daba protección a la red de narco de Techo de Paja.