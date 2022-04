Con Evo como el gran ausente, Arce y Choquehuanca se reúnen con el Pacto de Unidad





18/04/2022 - 15:48:48

Página Siete.- Con Evo Morales, jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), como el gran ausente de la cita, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, dieron inicio a la reunión del Pacto de Unidad, que se lleva a cabo en instalaciones de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Cstcb), en La Paz. Pasada las 11 de la mañana, los mandatarios arribaron a la sede sindical. Llegaron en un solo vehículo, ingresaron por la puerta principal del inmueble, donde sólo saludaron a los militantes que los esperaban y no emitieron ningún pronunciamiento a la prensa. La dirigencia del Pacto de Unidad, que aglutina a cinco organizaciones sociales afines al Gobierno, informó que el encuentro se realiza para “limar asperezas” luego de más de dos meses de desencuentros internos en el partido oficialista, como, por ejemplo, los ataques de Morales al gobierno de Arce, los anuncios de expulsión del diputado Rolando Cuéllar y la dirigente intercultural Angélica Ponce, los descontentos contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y un intenso cruce de dardos que se lanzaron entre el ala dura y el bloque de renovación. Arce y Choquehuanca participaron de una reunión con el Pacto de Unidad el 19 de enero, a pedido del propio Morales, ocasión en la que se preveía que el Jefe de Estado cambie a varios ministros de su gabinete, lo que al final no sucedió. Desde febrero a la fecha, Morales lanzó ataques al gobierno de Arce, por lo menos en ocho ocasiones. En simultáneo, el bloque renovador, conocidos como “los choquehuanquistas” o los “luchistas” —en alusión al entorno del presidente Arce— también salieron en defensa del Gobierno y pidieron la renovación de la dirigencia nacional del MAS. La anterior semana, el vicepresidente del MAS-IPSP, Gerardo García, indicó que a la representación del partido político no llegó ninguna invitación ni convocatoria del Pacto de Unidad, por lo tanto, no tenía conocimiento de si Morales asistirá o no. Este lunes el jefe del MAS apuntó a los medios de comunicación de buscar la división en su partido y aseguró que la unidad del bloque "está intacto", aunque ayer señaló que la reunión del Pacto de Unidad "no tiene sentido.