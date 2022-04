Tribunal falla a favor de Añez en caso EBA y manda el proceso a juicio de responsabilidades





18/04/2022 - 15:43:09

Erbol.- A solicitud de Jeanine Añez, la Sala Penal Cuarta de La Paz determinó este lunes que corresponde juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario contra la expresidenta en el proceso por presunta designación irregular en la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). Con esta decisión, el proceso contra Añez en este caso se desarrollará en juicio de privilegio, es decir, que requiere aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional para seguir adelante. En este caso, Añez fue imputada debido a la designación, presuntamente irregular, de una gerente de EBA en 2020, quien no habría cumplido los requisitos para ser nombrada. La defensa de Añez pidió que el caso sea tratado en juicio de responsabilidades, tomando en cuenta que el hecho denunciado se cometió en el ejercicio de la presidencia, sin embargo, la Fiscalía, Viceministerio de Transparencia y EBA pretendían que sea juzgada en juicio ordinario. En la audiencia, realizada este lunes, la Sala Penal Cuarta declaró fundada la excepción de incompetencia planteada por la defensa de Añez. El tribunal determinó también que el caso sea remitido a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Legislativa, instancias que por norma son encargadas del procesamiento del juicio de responsabilidades. El vocal presidente del Tribunal, Orlando Rojas, explicó que si bien Añez no siguió el hilo constitucional para asumir como presidenta del Estado, eso no implica que no haya ejercido la presidencia. Señaló que incluso la propia denuncia de la Empresa Boliviana de Alimentos indica que Añez realizó una designación ilegal en condición de presidenta. El juez aclaró que la cosa sería distinta si es que la normativa expresara que una “presidenta de hecho” no merece un juicio de responsabilidades. Aclaró también que, con esta decisión, no se está excluyendo a Jeanine Añez de un proceso, sino que debe ser juzgada en el tribunal competente a través de la Asamblea Legislativa. Antecedentes En este caso, la Fiscalía imputó a Añez por el delito de designación irregular de la gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020. La defensa solicitó que el caso pase a jurisdicción de juicio de responsabilidades, tomando en cuenta que el presunto delito imputado se cometió cuando Añez era mandataria. En primera instancia en 2021, la entonces jueza Claudia Castro determinó que Añez siga siendo procesada en la justicia ordinaria, pero la defensa apeló y la decisión pasó a la Sala Penal Cuarta. En noviembre de 2021, la Sala Penal Cuarta determinó elevar el caso al Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante una Acción de Inconstitucionalidad, y solicitar que se esclarezca si el juicio de responsabilidades se aplica a gobernantes que “no siguieron el procedimiento establecido en el texto constitucional” para llegar al cargo. En marzo, se supo que el Tribunal Constitucional decidió devolver el caso a la Sala Penal Cuarta, para que tome una decisión. En la audiencia de este lunes, la Sala Penal decidió revocar el fallo de la jueza Claudia Castro y declarar fundada la excepción de incompetencia planteada por Añez.