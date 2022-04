Bombardeen mi casa: Un millonario ucraniano le pasó al gobierno de Kiev las coordenadas de su flamante mansión tomada por los rusos





18/04/2022 - 14:39:49

Infobae.- Un millonario ucraniano se puso en contacto con el ejército de su país para entregarles coordenadas de su mansión y pedirles que la destruyeran tras enterarse de que las tropas rusas estaban usándola para disparar cohetes contra Kiev. El empresario Andrey Stavnitser sacrificó la “hermosa” casa que acababa de terminar de construir para destruir 12 vehículos rusos. “Fue una decisión obvia para mí, no hay mucho que puedas hacer hoy en día para ayudar a los militares, y esa fue una de las oportunidades que tuve”, dijo a Good Morning Britain. El hombre se vio obligado a huir de su hogar en Ucrania cuando las tropas de Vladimir Putin invadieron el pueblo y ocuparon su casa el 5 de marzo. Stavnitser había dejado a su equipo de seguridad para proteger su casa, pero las fuerzas rusas los capturaron e interrogaron después de desnudarlos. Más tarde escuchó que los rusos estaban buscando “mensajes nazis” en sus teléfonos, que destruyeron después de no encontrar evidencia de nazificación en Ucrania. Después de unos días de captura, las fuerzas rusas liberaron a los guardias de seguridad y los enviaron al bosque, donde caminaron durante días por el desierto sin ser encontrados. Como sus teléfonos fueron destruidos, no pudieron contactar a nadie. Finalmente, llegaron al refugio y pronto se pusieron en contacto con su empleador, el hombre cuya casa acababa de ser invadida. “Si me preguntaran hace dos meses qué sentiría si hubiera militares hostiles dentro de mi casa, habría dicho furia e ira”, dijo Stavnitser. “Sin embargo, esto no es lo que sentí. Me sentí disgustado, sucio, mirando a algunos de estos tipos caminando dentro de mi casa”. Después de hablar con su equipo de seguridad y escuchar que habían sobrevivido, al millonario se le ocurrió una idea. Empezó a revisar cada cámara de la casa individualmente, pero para su decepción encontró que la mayoría de ellas estaban destruidas. Pero los rusos se habían perdido uno. Una pequeña cámara web seguía funcionando sin que los rusos lo supieran, lo que permitía a Stavnitser espiar a los invasores que ahora ocupaban su casa. Lo que vio fue una multitud de uniformes militares. Además de apoderarse de sus pertenencias, las tropas rusas utilizaban la mansión como almacén para almacenar bienes robados a los vecinos ucranianos: apilaban televisores, computadoras portátiles y iPads en las habitaciones. Para su horror, vio pasar vehículos militares por una ventana, incluido un sistema de lanzamiento de cohetes BM-21 Grad, con un alcance de 40 kilómetros. Se dio cuenta de que su casa estaba siendo utilizada como escenario para disparar cohetes contra Kiev y matar a sus compatriotas. Después de eso, dijo que la decisión fue simple. Pasó las coordenadas al ejército ucraniano y les dijo que atacaran. Pudo contar los vehículos destruidos desde la cámara web después de que terminó el bombardeo. Aproximadamente 12 vehículos militares fueron destruidos. “No se trata de dinero, se trata de esfuerzo puesto en la casa”, agregó. “Acabo de terminar de construirla. Era una casa hermosa, en realidad. Pero quiero hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a ganar porque estamos protegiendo a Europa”. El millonario conoce personalmente al presidente ucraniano Zelensky y había trabajado con él cuando el gobierno estaba desarrollando una estrategia Covid-19 para el sur de Ucrania. Dijo que está orgulloso de tener un presidente como Zelensky y agradeció a Gran Bretaña por su apoyo durante la guerra, pidiendo al país que aumente sus envíos de armas y apoyo militar a Ucrania.