Nadie los preparó para la guerra: Viuda rusa habla sobre la invasión a Ucrania





18/04/2022 - 11:13:50

VOA.- Fue a fines de diciembre de 2021 cuando Igor Ivkin, un soldado contratado de 19 años de Pskov, una ciudad en el noroeste de Rusia, fue enviado a la frontera con Ucrania como parte de una concentración militar masiva ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Después de pasar más de un mes apostado con su unidad a lo largo de la frontera en condiciones invernales, Ivkin recibió buenas noticias el 7 de febrero: su esposa de 23 años, Yulia Ivkina, había dado a luz a su hija, Ksenia. Tal y como cuenta Yulia a North.Realities de RFE/RL, a Ivkin se le permitieron cuatro días de vacaciones en casa para encontrarse con su hija. Luego regresó a la frontera y luchó como parte de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, hasta su muerte el 8 de marzo. “La felicidad duró cuatro días”, dijo Yulia. “Hubiera sido un padre maravilloso. Me dio un descanso por la noche y la mecía para dormir y cambiar pañales. Me llamó su reina y nuestra hija su princesa”. Sepultado el 30 de marzo en el pueblo de Vorontsovo, no lejos de Pskov, Ivkin es ahora uno de los miles de soldados rusos que se cree que murieron luchando en Ucrania, y Yulia es una de las muchas jóvenes viudas de guerra en Rusia que quedaron para llorar y lidiar con las secuelas de un conflicto cuyas consecuencias apenas empiezan a sentirse en el interior del país. “La última vez que llamó, habló sobre lo aterrador que es allí, lo aterrador que es cuando mueren sus compañeros soldados… No sé exactamente cuántos murieron. Estaban bajo fuego todo el tiempo”, dijo Yulia. “No había estado en ningún punto así antes, así que, por supuesto, estaba asustado, pero no quería decírmelo. Dijo que haría todo lo posible para sobrevivir. Lo principal era volver a casa”. Según Yulia, Ivkin se sintió atraído por la vida militar y se inscribió como soldado profesional contratado porque creía en el servicio a su país y le dijo que "si no serviste, entonces no eres un hombre". Con su joven familia en mente, también se sintió atraído por la estabilidad y los beneficios que el ejército ofrecía en papel y planeó ahorrar dinero y poseer propiedades. Ivkin no provenía de una familia militar y, junto con su hermano y dos hermanas, ayudó a mantener a su madre viuda que vivía en un pueblo cercano y trabajaba por turnos en una fábrica local. Pero su esposa dice que pronto se desilusionó del ejército, especialmente después de que lo enviaron a la Brigada 25 con sede en Luga, una ciudad cercana a San Petersburgo. “A Igor no le gustó mucho. El equipo estaba roto y viejo”, dijo Yulia. “Nadie los preparó para la guerra allí”. Frustrado con lo que llamó falta de disciplina, pronto comenzó a hablar con su esposa sobre dejar el ejército y planificar cuándo expiraría su contrato y cómo podría reincorporarse a la vida civil. “Nos veíamos solo los fines de semana cuando él llegaba a casa en Pskov”, dijo Yulia. “Pero cuando llegaba a casa, siempre maldecía mucho, diciendo lo cansado que estaba de todo lo que había allí”. Tenía una lista creciente de quejas, desde no recibir suficiente comida en el comedor hasta tratar con soldados borrachos o drogados en los cuarteles. “[Igor] estaba molesto por el habitual descuido del ejército. Dijo que en la unidad a todos les gustaba beber y muchos muchachos estaban drogados, agregó Yulia. “Dijo que todos los ejercicios básicamente se reducían a cavar trincheras y construir baños”. Los combates en Ucrania no muestran signos de detenerse ya que el ejército ruso se prepara para lanzar una nueva ofensiva en el este del país que, según advierten funcionarios ucranianos y occidentales, podría ser la más intensa hasta ahora en la guerra de casi dos meses. Las cifras exactas de víctimas del conflicto son difíciles de alcanzar. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirma haber matado a más de 20.000 soldados rusos, mientras que las cifras rusas se han publicado con moderación y se cree que están subestimando severamente las pérdidas, y el gobierno dice que 1.351 soldados han muerto hasta ahora en los combates. Mientras tanto, las estimaciones de la OTAN muestran que Rusia ha perdido entre 7.000 y 15.000 soldados. Pero los funcionarios rusos también han reconocido indirectamente las importantes bajas que han sufrido en Ucrania, y el Servicio de Seguridad Federal (FSB) del país solicitó recientemente al gobierno que aumente su presupuesto para los servicios funerarios de los soldados y para las lápidas. Como joven viuda con una niña de 2 meses, Yulia también tendrá derecho al pago del gobierno, aunque dice que tiene pocas expectativas sobre lo que recibirá. “Habrá pagos, pero esto no será mucho”, dijo. “Sería mejor si pudiera recuperar a mi esposo. No se necesitaría dinero”.